Mehmet Ali Erbil... ECE RONAY'A KARŞI DAVA!

Ece Ronay ve Mehmet Ali Erbil cephesinde olaylar bitmiyor. Sunucu Mehmet Ali Erbil'in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay'ı taciz ettiği mesajların ifşası sonrasında ikili mahkemelik olmuştu. Mehmet Ali Erbil kendisini suçlayan Ronay'a karşı atağa geçti, iki ayrı dava açtı.

Ece Ronay Bilir, Erbil hakkında tehdit, hakaret ve cinsel tacizden dava açmış, ünlü komedyen tehdit suçundan beraat etmiş, hakaret suçundan 13 bin 100 TL para cezası almış ve cinsel taciz suçundan da 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Mehmet Ali bu kararlara itiraz etti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü komedyenin avukatı Şeyda Yıldırım'ın, Ece Ronay Taylan hakkında İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı "Hakaret" ve "Kendisi ile Yapılan Haberleşmenin Gizliliğini Alanen İfşa Etme" suçları nedeniyle yaptığı şikayet üzerine de dava açıldı.

GİZLİLİĞİ İHLAL SUÇUNDAN YARGILANACAK

Tiktok fenomeni hakaret nedeniyle 3 ay 15 günden 28 aya kadar, haberleşmenin gizliliğini ihlal suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak.