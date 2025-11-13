Haberler

Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mehmet Ali Erbil, "maddi olarak çöktü" iddialarını kesin bir dille reddederek servetinin sanılandan çok daha güçlü olduğunu söyledi. "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" diyen ünlü şovmen, şu anda oturduğu evin değerinin 10 milyon dolar olduğunu ve eski eşlerine verdiği evlerin toplamının da 10 milyon doları bulduğunu açıkladı.

  • Mehmet Ali Erbil'in oturduğu ev 10 milyon dolar değerindedir.
  • Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerine verdiği evlerin toplam değeri 10 milyon dolardır.
  • Mehmet Ali Erbil, hiç çalışmasa bile torunlarına yetecek kadar servete sahiptir.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan "maddi olarak çöktü" iddialarına Enver Aysever'in YouTube programında yanıt vererek, servetinin sandığından çok daha sağlam olduğunu söyledi. "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" diyen Erbil, eski eşlerine verdiği evlerin toplam değerini de paylaştı.

"SERVETİM TORUNLARIMA YETER"

Bir süredir hem özel hayatı hem de 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik nedeniyle magazinin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan ekonomik sıkıntı yaşadığı iddialarına ilk kez detaylı bir açıklama yaptı. Son dönemde "Mehmet Ali Erbil'in maddi olarak çöktüğü" yönündeki söylentiler hızla yayılırken, Erbil bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ünlü şovmen, Enver Aysever'in YouTube yayınında yaptığı açıklamada, "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar servetim var." dedi.

"OTURDUĞUM EV 10 MİLYON DOLAR EDER"

Ekonomik durumuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinden örnek vererek iddialara net yanıt verdi, "Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolar eder." Erbil, kumarda büyük kayıplar yaşadığı yönündeki söylentilere de karşı çıkarak, "Kumarda varımı yoğumu kaybetmedim. Çocuğumun, çoluğumun, torunlarımın geleceğini garanti altına aldım. Eğitimleri için yatırım yaptım." diye konuştu.

Ömercan Altay
Haberler.com / Magazin
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Bunu da gördük! Gürsel Tekin'in makam odasına girip tuvaletlerini yaptılar

Gürsel Tekin'in makam odasında mide bulandıran görüntü
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıÇelik Mustafa:

Doğru rehberlik olmadan hisse senetlerine körü körüne yatırım yapmayın. Kendi başıma işlem yapmaya çalışırken çok para kaybettim, ancak Analist Nelson devreye girdiğinden beri büyük kârlar elde ediyorum. Platformu ve stratejisiyle 468.000 doların üzerinde kazandım. Kendisine Telegram'da Nildatrading adresinden ulaşabilirsiniz, her zaman rehberlik etmeye hazır.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Işın Karaca'ya nazar değdi! Hastane odasından paylaşım yaptı

Ünlü şarkıcı hastaneden bu kareyi paylaştı: Gecenin sonu
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Muazzez Abacı'nın ölüm haberini galada öğrenen Burcu Biricik dondu kaldı

Acı haberi galada öğrenen ünlü oyuncu dondu kaldı
İlişki vaadiyle kandırdıkları erkeklerin hayatlarını kararttılar

"İlişkiye gireceğiz" dedikleri erkeklerin hayatlarını kararttılar
Türkiye-Bulgaristan maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Deprem uzmanı ilçe isimlerini tek tek sayarak uyardı: Lütfen bu yerlerde konut almayın!

"Buralardan konut almayın" diyen deprem uzmanı ilçeleri tek tek saydı
Soylu'dan sert tepki: Kin ve nefretinizde boğulun!

Süleyman Soylu: Kin ve nefretinizde boğulun
Görenler gözlerine inanamıyor! İşte koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı

Koca sitenin içindeki müstakil evin sırrı
2026 yılında dünyayı ne bekliyor? The Economist'in kehanetleri şaşırttı

Dünyayı ne bekliyor? The Economist'in 2026 yılı kehanetleri şaşırttı
Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok

Galatasaray'a transferde 80 milyon euroluk şok
'Gençlik iksiri' tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor

"Gençlik iksiri" tezgahlardaki yerini aldı! Faydaları saymakla bitmiyor
Trump imzaladı, altın fırladı! 3 haftanın zirvesinde

Trump imzaladı, altın fırladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.