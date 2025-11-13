Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan "maddi olarak çöktü" iddialarına Enver Aysever'in YouTube programında yanıt vererek, servetinin sandığından çok daha sağlam olduğunu söyledi. "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar param var" diyen Erbil, eski eşlerine verdiği evlerin toplam değerini de paylaştı.

"SERVETİM TORUNLARIMA YETER"

Bir süredir hem özel hayatı hem de 42 yaş küçük eşi Gülseren Ceylan ile yaptığı evlilik nedeniyle magazinin gündeminden düşmeyen Mehmet Ali Erbil, hakkında çıkan ekonomik sıkıntı yaşadığı iddialarına ilk kez detaylı bir açıklama yaptı. Son dönemde "Mehmet Ali Erbil'in maddi olarak çöktüğü" yönündeki söylentiler hızla yayılırken, Erbil bu iddiaları kesin bir dille reddetti. Ünlü şovmen, Enver Aysever'in YouTube yayınında yaptığı açıklamada, "Hiç çalışmasam da torunlarıma yetecek kadar servetim var." dedi.

"OTURDUĞUM EV 10 MİLYON DOLAR EDER"

Ekonomik durumuyla ilgili konuşan Mehmet Ali Erbil, sahip olduğu gayrimenkuller üzerinden örnek vererek iddialara net yanıt verdi, "Şu anda oturduğum ev bile 10 milyon dolar eder. Eski eşlerime verdiğim evlerin toplamı da 10 milyon dolar eder." Erbil, kumarda büyük kayıplar yaşadığı yönündeki söylentilere de karşı çıkarak, "Kumarda varımı yoğumu kaybetmedim. Çocuğumun, çoluğumun, torunlarımın geleceğini garanti altına aldım. Eğitimleri için yatırım yaptım." diye konuştu.