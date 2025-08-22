Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak

Mehmet Ali Erbil, 6. kez nikah masasına oturacak
Bir dargın bir barışık aşklarıyla sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü yalnızca yakın dostlarının katılacağı sade bir nikah töreniyle dünyaevine girecek. Kulislerde çiftin evlilik sözleşmesi yapmayı düşündüğü konuşuluyor.

Bir süredir sosyal medyada dolaşan "Mehmet Ali Erbil evleniyor" iddiaları doğrulandı. Ünlü şovmenin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre, Mehmet Ali Erbil kesin olarak evlilik kararı aldı ve altıncı kez nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

28 AĞUSTOS PERŞEMBE GÜNÜ NİKAH MASASINA OTURUYOR

Bir dargın bir barışık ilişkileriyle sık sık gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve 26 yaşındaki Gülseren Ceylan, 28 Ağustos Perşembe günü sade bir nikâh töreniyle dünyaevine girecek. Törenin düğün şeklinde olmayacağı, yalnızca yakın dostlarının katılımıyla gerçekleşeceği öğrenildi.

İKİLİNİN AŞKI SOSYAL MEDYADA BAŞLADI

Erbil ile Almanya'da yaşayan Ceylan'ın 2023 yılında sosyal medya üzerinden tanıştıkları biliniyor. Büyük kavgalarla dolu inişli çıkışlı bir süreç yaşayan çift, sonunda ilişkilerini resmileştirme kararı aldı. İkilinin yakın çevresinden edinilen bilgiye göre çift, nikah öncesinde evlilik sözleşmesi yapmayı düşünüyor.

Düşünen adam:

En azından günaha girmiyor... Hayırlı olsun..

sade vatandaş:

arabistana falan gitse üç beş onbeş yirmibeş otuzbez eş alabilir rahatça harem kurabilirdi insanlar insana değil paraya kumalık eder buna bazen yokluk zaruret bazende aç gözlülük sebep olur

Düşünen adam:

Arabinkini görmüş gibi konuşuyorsun...

vatandaş:

bu ne rezillik. sosyal medya neden ayıplamıyor. torunu yaşındaki kız ile evleniyor. aydın görüşlü kişiler nerede? eleştirmiyor.

x5xt5zw27v:

Hayırlısı olsun hasta fılan ama halen mekanızma çalışıyor ha ha ha

