Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Bursa'da sahne alan bir arkadaşını izlemek üzere kente gitti. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, uzun yıllardır süren nafaka yükümlülüğüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EVLATLARININ ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Erbil, tam 29 yıldır nafaka ödediğini belirterek bu sürecin kendisi için zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak çocuklarının annelerine karşı her zaman minnet duyduğunu ifade etti. "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adam olabilirim" sözleriyle espri yapan ünlü isim, eski eşlerine olan saygısını da dile getirdi. "Üç çocuğumun annelerine teşekkür ediyorum. Çünkü böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiler" diyen Mehmet Ali Erbil, çocuklarının gelişiminde annelerinin rolüne vurgu yaparak, aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.