DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti'den PKK kongresiyle ilgili 8 maddelik açıklama
Terör örgütü PKK, kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu

PKK kongresi 5-7 Mayıs'ta toplandı: Tarihi kararlar aldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert sözler: Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı

"Kantarın topuzu kaçtı, düzelme umudu da kalmadı"
e-Devlet'ten kira sözleşmesi hizmeti emlakçıların da kullanımına açıldı

Kira sözleşmelerinde yeni dönem başladı

Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim

Mehmet Ali Erbil: 29 senedir nafaka ödeyen tek adam olabilirim
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da sahne alan bir arkadaşını izlemeye giden Mehmet Ali Erbil, etkinlik öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır ödediği nafaka süreciyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Ünlü şovmen, "29 yıldır nafaka ödüyorum ama çocuklarımın annelerine minnettarım" dedi.

Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz gün Bursa'da sahne alan bir arkadaşını izlemek üzere kente gitti. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbil, uzun yıllardır süren nafaka yükümlülüğüyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

EVLATLARININ ANNESİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Erbil, tam 29 yıldır nafaka ödediğini belirterek bu sürecin kendisi için zaman zaman zorlayıcı olduğunu ancak çocuklarının annelerine karşı her zaman minnet duyduğunu ifade etti. "29 yıldır nafaka ödeyen dünyadaki tek adam olabilirim" sözleriyle espri yapan ünlü isim, eski eşlerine olan saygısını da dile getirdi. "Üç çocuğumun annelerine teşekkür ediyorum. Çünkü böyle kıymetli evlatlar yetiştirdiler" diyen Mehmet Ali Erbil, çocuklarının gelişiminde annelerinin rolüne vurgu yaparak, aile bağlarına verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Valla bu devirde (hatta 29 sene evvel bile) evlenenin aklina sasarim... Bosandin mi zki tuttuk demektir...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç Saniye'nin acı ölümü

Tutkusu sonu oldu! Videolarıyla ünlenen genç kızın acı ölümü
Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Anlaşma tamam gibi! İşte Arda Turan'ın yeni takımı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Türkiye-İspanya maçı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak

Türkiye-İspanya maçının stadyumu belli oldu
Ünlü zincir markette büyük skandal! Etlerden numune alındı, 2 kişi gözaltında

Ünlü zincir markette skandal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.