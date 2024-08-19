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Meghan Markle ve Prens Harry, Kolombiya'da salsa dansı yaptıkları sırada tutkulu bir şekilde öpüştü

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Meghan Markle ve Prens Harry, Kolombiya gezilerinin son gününde Cali'de yerel bir gençlik organizasyonunun dans etkinliğine katıldılar ve salsa yaptılar. Sussex Düşesi Meghan, bir konferansta akıcı İspanyolcasıyla konuşarak dinleyenleri etkiledi. Prens Harry, gençlere hitap ederek, eylemlerinin toplumlarındaki insanları ve çocukları etkilediğini belirtti. Dört günlük Kolombiya turu boyunca çeşitli kültürel etkinliklere katılan çift, ülkenin çeşitliliğini vurguladı.

Meghan Markle ve Prens Harry, Kolombiya gezilerinin son gününde Cali'de dikkat çekici anlar yaşadı. Çift, yerel bir gençlik organizasyonunun dans etkinliğine katılarak salsa yaptı ve bu sırada tutkulu bir şekilde öpüştü.

Sussex Düşesi Meghan, "Afro kadınlar ve güç" konulu bir konferansta akıcı İspanyolcasıyla konuşarak dinleyenleri etkiledi. 20 yıl önce Arjantin'de öğrendiği İspanyolcasını kullanarak Kolombiya Başkan Yardımcısı Francia Marquez'e teşekkür etti.

Konuşmasında kızı Lilibet'in "sesini bulduğunu" söyleyen Meghan, annesi Doria'yı da rol modeli olarak nitelendirdi.

Prens Harry ise gençlere hitap ederek, eylemlerinin toplumlarındaki insanları ve çocukları etkilediğini vurguladı.

Dört günlük Kolombiya turu boyunca Bogota, Cartagena ve Cali'yi ziyaret eden çift, kültürel etkinliklere katılarak ve yerel gruplarla bir araya gelerek ülkenin çeşitliliğini vurguladı.

Meghan Markle ve Prens Harry, Kolombiya'da salsa dansı yaptıkları sırada tutkulu bir şekilde öpüştü

Meghan Markle ve Prens Harry, Kolombiya'da salsa dansı yaptıkları sırada tutkulu bir şekilde öpüştü

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

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Yorumlar (1)

Abdullah Kanmaz:

kadın ne var çözemedim adam tahtan bile vazgeçti...

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