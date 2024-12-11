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Megan Fox, telefonunda rahatsız edici içerikler gördüğü Machine Gun Kelly'den ayrıldı

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Hollywood yıldızı Megan Fox ve rapçi Machine Gun Kelly'nin ilişkisi sona erdi. TMZ'nin haberine göre, 4-5 aylık hamile olan Fox, Şükran Günü tatilinde Kelly'nin telefonunda rahatsız edici içerikler buldu ve ilişkiyi bitirdi.

Hamilelik haberinden haftalar sonra çiftin yollarını ayırdığı bildirildi. TMZ'nin haberine göre, 4-5 aylık hamile olan Megan Fox, Şükran Günü tatilinde Kelly'nin telefonunda rahatsız edici içerikler buldu ve ilişkiyi bitirdi.

Çift Colorado'nun Vail kentinde tatildeyken yaşanan olay sonrası Kelly erken ayrıldı ve o günden beri birbirlerini görmedikleri belirtildi. Bebeğin Mart 2025'te dünyaya gelmesi bekleniyordu.

38 yaşındaki Fox ve Kelly (gerçek adı Colson Baker), 2020'de Fox'un eski eşi Brian Austin Green'den ayrılmasından kısa süre sonra ilişkiye başladı. Çiftin ilişkisi aldatma söylentileri ve şeytani ritüeller iddialarıyla çalkantılı geçti.

Ocak 2022'de nişanlanan çift, birbirlerinin kanını içtiklerini açıklamıştı. Kelly'nin Fox'a tasarlattığı nişan yüzüğü çıkarıldığında acı verecek şekilde yapılmıştı. Fox daha sonra "şeytan tapıcısı" veya "kötü cadı" olmadığını açıklayarak bu ritüellerin yanlış anlaşıldığını söyledi.

Fox, geçtiğimiz günlerde yayımlanan "Pretty Boys Are Poisonous" adlı kitabında, 2022'de Kelly'den olan bebeğini düşürdüğünü açıkladı. Good Morning America'ya verdiği röportajda "Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Üç çocuğum var ve bu durum ikimiz için de çok zordu" dedi.

Fox, kitabında 10 haftalık bir kız bebeği beklerken yaşadığı ultrason deneyimini ve kaybın acısını şiirlerle anlattı.

Megan Fox, telefonunda rahatsız edici içerikler gördüğü Machine Gun Kelly'den ayrıldı

Megan Fox, telefonunda rahatsız edici içerikler gördüğü Machine Gun Kelly'den ayrıldı
Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıozhan null:

hayirlisi ne ise o olsun..

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Haber YorumlarıJokerAllame:

rahatsız edici görüntü bulmak için telefonuna bakmana gerek yokmuş abla

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