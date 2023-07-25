Üye Girişi
Haberler

Maviye Sürgün'ün 7. bölümünde Ali ve Defne arasında yaşananlar

Magazin Haberleri

Ali ve Defne birbirlerine olan hislerini reddederek bir gece önce yaşadıklarını unutma sözü verirler. Defne, Ali'nin ardından iş çevirdiği için kendini suçlarken; Ozan, Defne konusunda hayati bir karar verir. Ozan'ın planlarını yürüteceği ortaklarından Ricardo'nun kasabaya gelişi dikkatleri üzerlerine çeker. Diğer taraftan Ozan Ali'yi de ailesi ile tehdit eder. Ali ise Defne'nin kendini attığı ateşte yanmaması ve ailesi ile kasabayı korumak için gözünü açık tutmak zorundadır.

Maviye Sürgün'ün 7. bölümünde; Ali ve Defne birbirlerine olan hislerini reddederek bir gece önce yaşadıklarını unutma sözü verirler.

Defne, Ali'nin ardından iş çevirdiği için kendini suçlarken; Ozan, Defne konusunda hayati bir karar verir. Artık Defne'ye ihtiyacı yoktur!

Ozan'ın planlarını yürüteceği ortaklarından Ricardo'nun kasabaya gelişi dikkatlerin üzerlerinde toplanmasına sebep olur.

Diğer taraftan Ozan Ali'yi de ailesi ile tehdit eder. Ali ise Defne'nin kendini attığı ateşte yanmaması ve ailesi ile kasabayı korumak için gözünü açık tutmak zorundadır.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Maviye Sürgün Ozan Ali Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title