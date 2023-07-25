Maviye Sürgün'ün 7. bölümünde Ali ve Defne arasında yaşananlar

Ali ve Defne birbirlerine olan hislerini reddederek bir gece önce yaşadıklarını unutma sözü verirler. Defne, Ali'nin ardından iş çevirdiği için kendini suçlarken; Ozan, Defne konusunda hayati bir karar verir. Ozan'ın planlarını yürüteceği ortaklarından Ricardo'nun kasabaya gelişi dikkatleri üzerlerine çeker. Diğer taraftan Ozan Ali'yi de ailesi ile tehdit eder. Ali ise Defne'nin kendini attığı ateşte yanmaması ve ailesi ile kasabayı korumak için gözünü açık tutmak zorundadır.