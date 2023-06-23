'Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih (Hakan Salınmış)'ın yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne (Damla Sönmez)'dir. Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altınorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.'

Maviye Sürgün 3. Bölüm 2. Fragman

'Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih (Hakan Salınmış)'ın yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.

Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne (Damla Sönmez)'dir. Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.

Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altınorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.

Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.'

Yapım: 03 Medya - Inter Medya

Yapımcı: Saner AYAR

Senaryo: Barış ERDOĞAN - İlker ARSLAN - Murat DİŞLİ

Yönetmen: Nezaket ÇOŞKUN

Oyuncu Kadrosu

Ali - Caner CİNDORUK

Defne - Damla SÖNMEZ

Ozan - Serkan ALTUNORAK

Hasan Yel - Bülent ŞAKRAK

Zehra Uncu - Ayça ERTURAN

Serhat - Ruhi SARI

Salih - Hakan SALINMIŞ

Deniz Gencer Yakut - Gökşen ATEŞ

Azra - Mina KOYUNCULAR

Arda - Yaman ARSLAN

Aykut - Dinç DAYMEN

Murat - Gürberk POLAT

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