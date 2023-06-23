Maviye Sürgün 3. Bölüm 2. Fragman
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'Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih (Hakan Salınmış)'ın yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur. Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne (Damla Sönmez)'dir. Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır. Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altınorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur. Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.'
Maviye Sürgün 3. Bölüm 2. Fragman
'Uğradığı soruşturma sonrasında geçici süre açığa alınan başarılı SAT komandosu Ali (Caner Cindoruk), eşi Ayda'nın talihsiz ve ölümcül hastalık haberi ile çocuklarını ve eşini de yanına alarak; Çamlıkıyı'da butik otel işleten kayınpederi Salih (Hakan Salınmış)'ın yanına taşınır. Taşınmadan kısa bir süre Ayda'nın vefatı ile tüm aile derin bir yasa boğulur.
Henüz acıları çok tazeyken bir gece denize açılan Ali, ufukta sürüklenen bir botu fark eder ve fırtınaya aldırmadan içindeki kadını kurtarır. Kurtardığı gizemli kadının adı Defne (Damla Sönmez)'dir. Ali, yaşadığı kaza ile geçici hafıza kaybına uğrayan ve başına gelenleri hatırlamayan Defne'yi 'Tanrı Misafiri' olarak otele getirir. Parça parça hafızası yerine gelen Defne gerçek anlamda bir dolandırıcıdır.
Geçmişinde bıraktığını sandığı Ozan (Serkan Altınorak) ile hiç beklenmedik bir şekilde bu kasabada burun buruna gelen Defne'nin kendi için bir çıkış yolu aramaktan başka bir seçeneği yoktur.
Bir zamanlar sadece karaya vuran dalgaların seslerinin yükseldiği Çamlıkıyı'da; Ali, Defne ve Ozan üçgeninde; çevredeki herkesi de içine alarak sürükleyecek, geri dönüşü olmayan hareketli günlerin ve tutkulu aşkların yaşanması, sırların ve aile ilişkilerinin ortalığa dökülmesi artık kaçınılmazdır.'
Yapım: 03 Medya - Inter Medya
Yapımcı: Saner AYAR
Senaryo: Barış ERDOĞAN - İlker ARSLAN - Murat DİŞLİ
Yönetmen: Nezaket ÇOŞKUN
Oyuncu Kadrosu
Ali - Caner CİNDORUK
Defne - Damla SÖNMEZ
Ozan - Serkan ALTUNORAK
Hasan Yel - Bülent ŞAKRAK
Zehra Uncu - Ayça ERTURAN
Serhat - Ruhi SARI
Salih - Hakan SALINMIŞ
Deniz Gencer Yakut - Gökşen ATEŞ
Azra - Mina KOYUNCULAR
Arda - Yaman ARSLAN
Aykut - Dinç DAYMEN
Murat - Gürberk POLAT
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