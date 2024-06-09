MasterChef' Yarışmacısı Eda Karabulut, "Kendinizi bilerek mi elediniz" sorusuna yanıt verdi

Masterchef yarışmacısı Eda Karabulut Haberler.com stüdyosunun konuğu oldu.

Sunucu Damla Adal'ın "Kendi isteğinizle mi kendinizi elediniz?" sorusuna Karabulut, "Birkaç hafta boyunca stüdyoda yemeklerimin geçmemesi, demoralize olmak, her hafta potaya girmenin vermiş olduğu yorgunluk, insanların sahte olması, arka tarafta başka konuşup ön tarafta başka olmaları beni çok yordu. Ben çok net bir insanım. Çok vicdansızca yalan söylüyorlar. Halk zaten dürüstü de yalancıyı da çok net gördü." cevabını verdi.