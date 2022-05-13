MasterChef Türkiye yeni jüri üyesi kim? Mehmet Şef yerine Arda Türkmen mi geldi? Mehmet Yalçınkaya yok mu?

TV8'in sevilen yarışma programlarından olan MasterChef Türkiye'de büyük bir değişiklik yaşandı. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu Masterchef Türkiye'den ayrılık haberi geldi. Mehmet Şef yerine Arda Türkmen mi geldi? Mehmet Yalçınkaya yok mu? MasterChef Türkiye yeni jüri üyesi kim?

MASTERCHEF TÜRKİYE YENİ JÜRİ ÜYESİ KİM?

Acun Medya'nın Refika Birgül, Ömür Akkor, Fatih Tutak, CZN Burak ve Arda Türkmen gibi isimlere teklif götürdüğü iddia edildi. Uzun yıllardır ekranlarda yer alan ünlü şef Arda Türkmen'in teklifi kabul ettiği öne sürüldü.

Ünlü şef Arda Türkmen'in teklifi kabul ettiği öne sürüldü. Böylece MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef'ten boşalan koltuğa Arda Türkmen getirilmiş oldu. Acun Medya ve Arda Türkmen tarafından konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.