MasterChef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Tayfun oldu

MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Büşra, Yağız ve Metin arasında eleme heyecanı yaşandı. İki aşamalı eleme oyununda en başarısız yemeği yapan Tayfun, yarışmaya veda etti.

Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği MasterChef Türkiye, dün akşam eleme bölümüyle ekrana geldi. Oynanan takım oyunlarından dokunulmazlığı kaybeden ve takım arkadaşları tarafından isimleri yazılan Metin, Yağız, Büşra, Tayfun, Serpilay ve Burak Kaya, elenmemek için kıyasıyla mücadele etti.

BRÜKSEL LAHANASIYLA YEMEK YAPTILAR

Şefler, ilk eleme oyununda yarışmacılara Brüksel lahanası vererek en lezzetli yemeği yapmalarını istedi. Bu turda en başarılı olan Metin, Burak Kaya ve Yağız ikinci eleme turundan kurtuldu.

TAYFUN HAYALLERİNE VEDA ETTİ

Tayfun, Büşra ve Serpilay ise ikinci oyunda Somer Sivrioğlu'nun "Taş Havuz" adındaki yemeğini yapmaya çalıştı. Verilen sürenin ardından tadım yapan şefler, elemeden ilk kurtulan ismin Büşra olduğunu açıkladı. Son ikiye kalan Serpilay ve Tayfun arasında yarışmaya veda eden isim iddialı yarışmacı Tayfun oldu.