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MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim

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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Deniz ve Leyla arasında tansiyon yükseldi. Deniz'in sürekli deftere kendileriyle ilgili not alarak konuşmasına ve kendisine "Canım" demesine sinirlenen Leyla "Şef gibi not tutuyor saygısız, ben senin canın değilim" deyince stüdyoda soğuk rüzgarlar esti.

Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde 3. turu seçmeleri başladı. Geçtiğimiz günlerde kadroya seçilen Deniz ile yeni yarışmacılardan Leyla arasında gergin anlar yaşandı.

DENİZ, YARIŞMACILARA TAVSİYELER VERDİ

Deniz'in yeni kadro yarışmacılarıyla ilgili sık sık not alan Deniz "Size şefleri dinleyin diye bir şey söylemeyeceğim o olması gereken bir şey. Biz yukarıdan baktığımızda sizin orada doğru yaptığınızı zannettiğiniz görüyor ve uyarıyoruz. Bunu art niyet için yapmıyoruz. Sizlerden birini yukarı çıkması bize ekstra bir şey katmıyor. Sizi uyarırken biriniz mutlu olurken diğeriniz demoralize olabiliyor. Geçen hafta böyle bir gerginlik oldu. Benim sesimi duymak istemiyorsanız ya da yardım da istemiyorsanız 'Bana karışma' diyebilirsin. Sen istemeyebilirsin ama çıkmasını istediğim kişiye yardım edeceğim. Baştan söyleyeyim de gerginlik çıkmasın. Şef ya da usta yemeğin nasıl yapıldığını anlatabilir ama öğretemez. Bu sizin becerinize kalmış" dedi. Araya giren Mehmet Yalçınkaya "Tarif vermesine izin vermiyoruz zaten" ifadelerini kullandı.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim

"ŞEF GİBİ YAZIP DURUYOR, SAYGISIZ"

Deniz'in sık sık konuşması ve eleştiride bulunmasını Leyla'yı rahatsız etti. Deniz'in not almasına sinirlenen Leyla "Şef gibi eline almış yazıp duruyor. Saygısız" diyerek tepki gösterdi. İlk turun sonunda şeflerin 6 kişinin başarılı olduğunu söylemesinin ardından kendisini tutamayan Deniz gülerek "6 kişi iyi yapabilmiş, çıkartabilmiş" deyince gergin anlar yaşandı. Leyla "Keşke yukarıda olup sizi izleyebilseydik. İzin verirseniz şefler konuşsun da yanınıza çıkacağım" şeklinde konuştu.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim

"BEN SENİN CANIN DEĞİLİM"

Deniz'e tepki gösteren Leyla "Yukarı çıkanları tebrik ederim. Bizler de oraya geleceğiz. Bize destek olmalarını beklerdim. İlk turdan sonra '6 kişi iyi seçilmiş' demeleri hiç hoş değil" dedi. Deniz'in kendisine "Canım burada hiçbir şey gizli kalmıyor" demesine sinirlenen Leyla "Ben senin canın değilim. İsmim Leyla soyadım da Ünlü" ifadelerini kullandı.

İkili arasındaki gerginlikle ilgili konuşan Somer Sivrioğlu, Deniz'i "Sizin onlardan daha iyi olduğunuz için değil grubunuz daha erken olduğu için yukarı önce çıktınız" diyerek uyardı.

MasterChef Türkiye'de gergin anlar! Leyla'dan Deniz'e tepki: Ben senin canın değilim

Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)

Erdem Sen:

daha onceki bolumlerde eli ayagi titriyordu yukari cikti aslan kesildi..insanin önce kendine saygisi olmali

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