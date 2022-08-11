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MasterChef'te meditasyon yapmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya, izleyicileri kahkaha boğdu

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MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde Mehmet Yalçınkaya ile bir yarışmacı meditasyon yapmaya çalıştı. Bağdaş kurarak yere oturan Yalçınkaya, gözlerini kapatır kapatmaz kasaba olan borcu hatırlayınca eğlenceli anlar yaşandı.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması MasterChef Türkiye, ana kadro seçimlerinin yapıldığı yeni bölümlerle ekrana gelmeye devam ediyor. Kaan'ın yarışma öncesi meditasyon yaptığını öğrenen Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan ilginç bir teklif geldi. İki şef, Kaan'dan Mehmet Yalçınkaya ile meditasyon yapmasını istedi. Şef arkadaşlarını kırmayan Yalçınkaya ise bağdaş kurarak meditasyon yapmaya başladı.

"BANA BÖYLE ŞEYLER YAPTIRMAYIN"

Kaan, Mehmet Şefi yere oturtarak gözlerini kapattırdı ve derin nefes almasını istedi. Verdiği tavırlarla adından söz ettiren Mehmet Şef'in gözlerini kızgın şekilde kapatması yarışmacıları güldürdü. Odaklanamayan Yalçınkaya, "Oğlum akıllı ol, sakat bir şey yaptırma bize. Aklıma kasaba olan borç geldi. Bana böyle şeyler yaptırmayın"diyerek meditasyonu yarıda bıraktı. Ünlü şefin o halleri ise herkesi kahkahaya boğdu.

MasterChef'te meditasyon yapmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya, izleyicileri kahkaha boğdu

MasterChef'te meditasyon yapmaya çalışan Mehmet Yalçınkaya, izleyicileri kahkaha boğdu

Ecem Altan
Ecem Altan
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Mehmet Yalçınkaya MasterChef Tv8 Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

seyfullah aydın:

bu ülkenin kaynakları yabancılara ve belirli bir kesime değil tüm vatandaşlarımızın eşit yararlanacağı şekilde hizmet etmedikçe adalet ve eşitlik herkes aynı mesafede olmadıkça yediğimiz,yenilen her lokma haramdır mileti aptal yerine koyup bu gibi proğramlarla uyuşturuyorlar

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