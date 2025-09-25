Haberler

Güncelleme:
MasterChef'te kriz! Mehmet Şef stüdyodan kovdu, Çağatay öfkesine yenik düştü
MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonunda heyecan doruğa çıktı. Ana kadronun iddialı isimlerinden Çağatay Doğanoğlu, hem eleme potasına girmesi hem de Mehmet Şef ile yaşadığı gerginlikle gündem oldu. Fragmanda, stüdyodan kovulan Çağatay'ın öfkesine yenik düşerek şefe doğru yürüdüğü anlar dikkat çekti. İzleyiciler, genç yarışmacının diskalifiye edilip edilmeyeceğini merak ediyor.

Masterchef Türkiye 2025'te dokuzuncu hafta heyecanı tüm hızıyla devam ederken stüdyoda tansiyon yükseldi. Ana kadroya katılan üçüncü yarışmacı olan Çağatay Doğanoğlu, bu hafta hem eleme potasına girmesi hem de yaşadığı büyük gerginlikle gündeme oturdu.

MEHMET ŞEF'TEN SERT UYARI

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında, Mavi takım kaptanı Çağatay'ın arkadaşlarıyla şakalaşarak dikkati dağıtması üzerine Mehmet Şef'in sert bir çıkış yaptığı görüldü. Daha önce uyarılmasına rağmen tavrını sürdürmesi, stüdyodaki gerilimi artırdı. Bunun üzerine Mehmet Şef, genç yarışmacıyı stüdyodan kovdu.

STÜDYODA ŞOK ANLAR

Fragmanda en dikkat çeken sahne ise Çağatay'ın, stüdyoyu terk etmek yerine öfkesine kapılarak şefe doğru yürüdüğü anlar oldu. O esnada diğer yarışmacılar devreye girerek arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı. Bu gerginlik, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

DİSKALİFİYE Mİ OLACAK?

Yaşanan olay sonrası izleyicilerin en çok merak ettiği konu, Çağatay'ın yarışmaya devam edip etmeyeceği oldu. Diskalifiye ihtimali, yeni bölümün en çok konuşulan gündem maddesi haline geldi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıFerdi Umutlu:

Reyting uğruna yapılmayacak şey yoktur bu tür kanallarda.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet YILMAZ:

defolup gitmeni temenni ediyorum

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
