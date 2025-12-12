MasterChef'te kavga! Hasan ve Sergen arasında yaşananlar gerilimi tırmandırdı

Masterchef All Star Altın Kupa'nın yayınlanan son bölümünde mutfakta gerilim yükseldi. Yarışmacılar Hasan ve Sergen arasında yaşanan tartışma, kısa süreliğine gergin anlara sahne oldu.

Sergen, "Benimle bir daha sakın muhatap olma" derken, Hasan sert bir şekilde karşılık verdi: "Sen kimsin?" Sergen ise, "Senin kim olduğunu birazdan içeride söyleyeceğim" diyerek gerilimi artırdı.

Barbaros'un "Sen düello yapacaksın" sözleri üzerine Hasan, "Görüşelim" diyerek tartışmayı sürdürdü.MasterChef All Star Altın Kupa'da rekabet giderek kızışıyor.

Önceki sezonların efsane yarışmacılarının yeniden mutfağa döndüğü yarışma, her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.