Haberler

MasterChef'te kavga! Hasan ve Sergen arasında yaşananlar gerilimi tırmandırdı

MasterChef'te kavga! Hasan ve Sergen arasında yaşananlar gerilimi tırmandırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MasterChef All Star Altın Kupa'nın son bölümünde Hasan ve Sergen arasında gerilim yaşandı. Sergen'in "Bir daha sakın benimle muhatap olma" sözlerine Hasan, "Sen kimsin?" diyerek sert bir tepki verdi. İkili, kısa süreli bir sözlü tartışma yaşadı.

Masterchef All Star Altın Kupa'nın yayınlanan son bölümünde mutfakta gerilim yükseldi. Yarışmacılar Hasan ve Sergen arasında yaşanan tartışma, kısa süreliğine gergin anlara sahne oldu.

Sergen, "Benimle bir daha sakın muhatap olma" derken, Hasan sert bir şekilde karşılık verdi: "Sen kimsin?" Sergen ise, "Senin kim olduğunu birazdan içeride söyleyeceğim" diyerek gerilimi artırdı.

Barbaros'un "Sen düello yapacaksın" sözleri üzerine Hasan, "Görüşelim" diyerek tartışmayı sürdürdü.MasterChef All Star Altın Kupa'da rekabet giderek kızışıyor.

Önceki sezonların efsane yarışmacılarının yeniden mutfağa döndüğü yarışma, her bölümüyle izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Ceylan Yıldız
Haberler.com / Magazin
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu

Evrim Akın programdan çıkartıldı! Bakın yeni sunucu kim oldu
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Üzerine zıplayan boğanın darbesiyle yere serildi: O anlar kamerada

Gözü dönen hayvan, bakıcısına kabusu yaşattı
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar 'saatlik koca' kiralıyor

Erkek kıtlığı olan ülkede kadınlar saatlik koca kiralıyor
title