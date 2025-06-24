MasterChef'te hijyen krizi!

TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, ön eleme turunda yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Yeteneklerin yarıştığı platformda bu kez konuşulan, bir yarışmacının büyük dikkatsizliği oldu.

SUNUMDA İP KRİZİ

Ön eleme turuna katılan yarışmacılar, jüriyi etkilemek için en iyi tabaklarını sunarken, bir yarışmacının hazırladığı yemekte beklenmedik bir detay fark edildi. Şık sunumuyla öne çıkmak isteyen yarışmacının tabağında, ip parçası bulundu. Bu durum hem jürinin hem de ekran başındaki izleyicilerin tepkisini çekti.

İpi fark eden ilk isim Şef Mehmet Yalçınkaya oldu. Tabağı dikkatlice inceleyen Yalçınkaya, gördüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Hemen ardından söz alan Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna da aynı şekilde tepkilerini dile getirerek, hijyen kurallarına vurgu yaptı.

"UNUTMUŞUM" SAVUNMASI YETERSİZ KALDI

Yarışmacı, ipi yemeğin dağılmaması ve sunumun düzgün görünmesi amacıyla kullandığını, ancak son anda çıkarmayı unuttuğunu söyledi. "Sunum için destekleyici bir malzeme kullandım ama çıkarmayı unutmuşum," sözleriyle kendini savunan yarışmacının açıklaması jüriyi ikna etmedi. Mehmet Şef, net bir tavırla "Hijyen bizim için her şeyden önce gelir," diyerek yemeğin tadına bile bakmayı reddetti. Diğer jüri üyeleri de aynı görüşte birleşince, yarışmacı yarışmaya veda etmek zorunda kaldı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olay, hem stüdyoda gergin anlara neden oldu hem de sosyal medyada yankı buldu. Bazı izleyiciler jüri kararını desteklerken, bazıları ise yarışmacının küçük bir dikkatsizlikle elenmesinin ağır bir sonuç olduğunu savundu.