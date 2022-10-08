MasterChef Kayhan 10 bin TL maaşa bulaşıkçı bulamadıkları için isyan etti

MasterChef Türkiye yarışmasıyla tanınan aşçı Kayhan Öztekin, 10 bin TL maaşla çalışacak bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek isyan etti. Bulaşık yıkarken çektiği videoyu sosyal medya hesabından yayınlayan Öztekin, "Bulaşıkçı bulamıyoruz. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum" dedi.

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasına katılan ve eğlenceli kimliğiyle tanınan Kayhan Öztekin, sosyal medya hesabından Etiler'de çalıştığı mekan için bulaşıkçı bulamadıklarını söyleyerek sitem etti.

"10 BİN TL'YE BULAŞIKÇI BULAMIYORUZ"

Bulaşık yıkarken video çeken Kayhan Öztekin, "Etiler'in göbeğinde 10 bin TL maaşa çalışacak bulaşıkçı bulamıyoruz. Adam aramış beni, 9'da gelir 5'de çıkarım. Sabah alırsın akşam bırakırsın, Cumartesi çalışmam, pazar çalışmam, çöp atmam" dedi.

"MASTERCHEF'TEN SONRA KARİYERİMİZDE GERİYE GİDİYORUZ"

İçinde bulunduğu duruma tepki gösteren Öztekin, sözlerine şöyle devam etti: "Ben anlamadım abi. Manchester'dan Ronaldo'yu, PSG'den Mbappe'yi alsak sözleşmesinde bu kadar ağır şartlar yok. Ben MasterChef olarak gelmişim bulaşık yıkıyorum. Yarışmadan sonra ne kadar hayatımız değişti. Arda Turan gibi kariyerimiz var, gittikçe geri gidiyoruz. Ben anlamadım ki."