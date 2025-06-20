MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru

MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
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MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
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MasterChef Türkiye'nin ön eleme turunda yarışmacı Merve Gezgin, jüri şeflerinin sürpriz sorusuyla kısa süreli şok yaşadı. Stüdyoda gerginlik yükselirken, olayın şaka olduğu ortaya çıkınca kahkahalar havada uçuştu.

TV8'in ilgiyle takip edilen yarışması MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla mutfak severleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. 2025-2026 sezonunda yine Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, hem tansiyon hem de kahkaha dozu yüksek anlar yaşanıyor.

TABAĞI SUNAN YARIŞMACIYA ŞOK SORU

Ön eleme turunun son bölümünde yarışmacılar yeteneklerini sergilemek için tüm hünerlerini ortaya koyarken, stüdyoda yaşanan bir an sosyal medyada da gündem oldu. Yarışmacılardan Merve Gezgin, titizlikle hazırladığı tabağını jüriye sunduğunda olanlar oldu.

Yarışmacının tabağını dikkatle inceleyen şefler, beklenmedik bir soruyla Merve'yi köşeye sıkıştırdı: "Bu tabağı başka bir yerde daha önce sergiledin mi?" Soru karşısında neye uğradığını şaşıran Merve, bir anlık sessizlik yaşadı. O anlarda stüdyoda adeta zaman durdu.

GERGİNLİK YERİNİ KAHKAHALARA BIRAKTI

Yarışmacının yüz ifadesi bir anda değişirken, diğer yarışmacılar ve seyirciler de şaşkınlıkla olup biteni izledi. Kısa süren bu gerilimin ardından şefler gerçek niyeti açıkladı. Meğer her şey planlı bir şakaymış! Jürinin "şef şakası", hem stüdyoda hem de ekran başında izleyenlere gülümseten anlar yaşattı. Merve ise ilk şoku atlattıktan sonra rahat bir nefes aldı ve tebessüm ederek jüriye esprili bir yanıt verdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıbekir yapici:

aman ne önemli bir haber size haberci editör diyeni seveyim.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Otobus soforune kaptan derler... Adam otobus surer ama havaya girer uzay mekigi kullaniyormus gibi... Bu ascilara da sef diyorlar... Adamlar havaya giriyor... Asci ulan asci... sef degil dogrusu Asci basim....

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