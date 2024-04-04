MasterChef Jürisi Somer Sivrioğlu, genç oyuncuyla görüntülendi

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu, bu sefer de genç bir oyuncuyla görüntülendi.

GÖRÜNTÜLENMEKTEN RAHATSIZ OLDULAR

30 yaşındaki Turanlı ile 52 yaşındaki Sivrioğlu, önceki akşam bir mekanda baş başa yemek yerken görüntülendi. Kameraları görünce rahatsız olan çift, sabaha karşı başka bir mekana gitti.

Aslı Turanlı sohbet esnasında ağlayınca Somer Sivrioğlu, hem sarıldı hem de alnından öperek teselli etmeye çalıştı.

Mekanda sarmaş dolaş görüntülenen ikili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarına "İşinizi doğru yapın ne aşkı?" diyerek sitem etti.