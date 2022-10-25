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MasterChef'in yıldızı Mehmet Şef sürpriz bir isimle bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı

Magazin Haberleri

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programları arasında yer alan MasterChef'in başarılı şefleri arasında yer alan Mehmet Yalçınkaya, Bergama'nın ünlü kahvaltıcısı Eşref Amca ile bir araya geldi. Sosyal medyada buluşmayla ilgili çok sayıda yorum yapıldı.

TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan MasterChef Türkiye'nin şefleri, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Somer Sivrioğlu'nun koruma ordusuyla görüntülenmesi çok tartışılırken, bu sefer Mehmet Yalçınkaya gündeme geldi.

SÜRPRİZ BİR İSİMLE BULUŞTU

Yalçınkaya, İzmir'in Bergama ilçesinde işlettiği kahvaltı salonu nedeniyle ün salan Eşref Amca ile bir araya geldi. İkilinin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada çok sayıda paylaşım aldı.

ESPRİLER HAVADA UÇUŞTU

Yalçınkaya ve Eşref Amca'nın buluşması, sosyal medyada esprilerin de havada uçuşmasına neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları, "Eşref son saniyeler hızlı hızlı, evet bugün bize ne yaptın Eşref usta" gibi yorumlarda bulundu.

İşte o fotoğraf:

MasterChef'in yıldızı Mehmet Şef sürpriz bir isimle bir araya geldi, sosyal medya yıkıldı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Magazin

Mehmet Yalçınkaya MasterChef Magazin Haberler

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