MasterChef 2025'te tansiyon yükseldi: Sert sözler ortamı karıştırdı

Masterchef Türkiye 2025'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Gizem ile Sezer arasında başlayan tartışma, Çağatay'ın sert çıkışıyla adeta krize dönüştü.

MasterChef'in ekrana gelen gelen yeni bölümde Onur'un kaptanlığındaki mavi takım, Mert'in yönettiği kırmızı takımla ilk kez kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, "Gilgeri Toast" adlı yaratıcı tabakla jüriyi etkilemeye çalıştı.

EKMEK ÜZERİNDEN ALEVLENEN TARTIŞMA

Tadım anında aynı yemeği hazırlayan rakipler Sezer ve Gizem arasında gerilim yükseldi. Sezer'in yaptığı ekmeğe "somun ekmek" demesi, Gizem'i çileden çıkardı. "Sana bunu defalarca söyledim. Kibarca uyardım ama sen hâlâ aynı şeyi yapıyorsun. Kendi tabağınla ilgilen," diyerek tepkisini dile getirdi.

Sezer ise "Biz seninle takılarak konuşuyoruz. Hoşuna gitmiyorsa yapmam ama sen de bana o şekilde söylersen ben de karşılık veririm," diyerek kendini savundu.

ÇAĞATAY'DAN SERT MÜDAHALE

Tartışma sürerken araya giren Çağatay, "Ben Barış'a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!" sözleriyle stüdyoda şok etkisi yarattı. Sezer'in üzerine yürüyen Çağatay, diğer yarışmacıların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Sezer de geri adım atmayarak, "Sen kime konuşuyorsun, hayırdır?" diyerek karşılık verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananların ardından stüdyoya dönen Çağatay, sinirine hâkim olamadığını kabul ederek Sezer'den özür diledi. "Patladım ama artık sorun yok," sözleriyle konuyu kapatmaya çalıştı. Ancak bireysel dokunulmazlık öncesi bu kez Barış ve Sezer arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı.