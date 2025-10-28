Haberler

MasterChef 2025'te tansiyon yükseldi: Sert sözler ortamı karıştırdı

Güncelleme:
MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde mavi ve kırmızı takımlar ilk kez karşılaştı; "Gilgeri Toast" tadımı sırasında Sezer ile Gizem arasında ekmek polemiği çıktı. Tartışmaya Çağatay da dahil olup, "Ben Barış'a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!" dedi. Diğer yarışmacılar araya girerken, özürler gelse de gerginlik devam ediyor.

  • MasterChef Türkiye 2025'in son bölümünde Gizem ve Sezer arasında ekmek üzerine tartışma çıktı.
  • Çağatay, Sezer'e 'Ben Barış'a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!' diyerek sert müdahalede bulundu.
  • Çağatay, tartışmanın ardından Sezer'den özür dilediğini belirtti.

Masterchef Türkiye 2025'in son bölümünde tansiyon bir an olsun düşmedi. Gizem ile Sezer arasında başlayan tartışma, Çağatay'ın sert çıkışıyla adeta krize dönüştü.

MasterChef 2025'te tansiyon yükseldi: Sert sözler ortamı karıştırdı

MasterChef'in ekrana gelen gelen yeni bölümde Onur'un kaptanlığındaki mavi takım, Mert'in yönettiği kırmızı takımla ilk kez kozlarını paylaştı. Yarışmacılar, "Gilgeri Toast" adlı yaratıcı tabakla jüriyi etkilemeye çalıştı.

EKMEK ÜZERİNDEN ALEVLENEN TARTIŞMA

Tadım anında aynı yemeği hazırlayan rakipler Sezer ve Gizem arasında gerilim yükseldi. Sezer'in yaptığı ekmeğe "somun ekmek" demesi, Gizem'i çileden çıkardı. "Sana bunu defalarca söyledim. Kibarca uyardım ama sen hâlâ aynı şeyi yapıyorsun. Kendi tabağınla ilgilen," diyerek tepkisini dile getirdi.

Sezer ise "Biz seninle takılarak konuşuyoruz. Hoşuna gitmiyorsa yapmam ama sen de bana o şekilde söylersen ben de karşılık veririm," diyerek kendini savundu.

ÇAĞATAY'DAN SERT MÜDAHALE

Tartışma sürerken araya giren Çağatay, "Ben Barış'a benzemem, bir patlatırım çakarım seni yere!" sözleriyle stüdyoda şok etkisi yarattı. Sezer'in üzerine yürüyen Çağatay, diğer yarışmacıların araya girmesiyle güçlükle sakinleştirildi. Sezer de geri adım atmayarak, "Sen kime konuşuyorsun, hayırdır?" diyerek karşılık verdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Yaşananların ardından stüdyoya dönen Çağatay, sinirine hâkim olamadığını kabul ederek Sezer'den özür diledi. "Patladım ama artık sorun yok," sözleriyle konuyu kapatmaya çalıştı. Ancak bireysel dokunulmazlık öncesi bu kez Barış ve Sezer arasında da kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

500

Seyit Adnan Diri:

Baktılar ki artık reyting diplerde bu oyuna başvurdular

mustafa.tukat:

Tiyatro ve reyting avcısı şov. Bu program başka hiç bir ülkede bizimki kadar saçma değil. Adam gibi yarıştırmaya müsade etmiyor yönetmenler. Bozacaklar milleti. Aklı olan bakmaz

