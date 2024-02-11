Manken Wilma Elles, 100 metre kuyruğu olan gelinlikle depremzede çocuklara yardım ediyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde Manken Wilma Elles, giydiği gelinlikle ilgi odağı oldu. 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik satışından elde edilecek gelir depremzede çocuklara bağışlanacak.

Fethiye'de moda tasarımcısı Şahin Damar'ın tasarladığı 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinlik, Manken Wilma Elles ile tanıtıldı. Manken Wilma Elles, giydiği gelinlikle Beşkaza Meydanı'na geldi. Cumhuriyet'in 100. yılı ve Sevgililer Günü dolayısıyla 100 metre kuyruğu olan kırmızı gelinliğin satışından elde edilecek gelir depremzede çocuklara bağışlanacak.

Manken Elles, gazetecilere, gelinliğin 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel kırmızı renkte olduğunu ifade ederek, "Fethiye'yi çok seviyorum. Daha öncesinde de buraya gelmiştim. Farklı çalışmalar yapmıştık. Şu an ise Beşkaza Meydanı'ndayız. Şu an içinde bulunduğumuz projenin ise özel bir anlamı var. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne az bir zaman kaldı. Bu özel günün anlamı aşk, sevgi ve daha fazlası. Bu kırmızı gelinliği de bu özel gün öncesinde giydiğim için çok mutluyum. Moda tasarımcısı Şahin Damar projeye çok katkıda bulundu. Cumhuriyet'in 100. yılı için bu kırmızı gelinliğin de uzunluğu tam 100 metre. Ne mutlu Türküm diyene" dedi.

"Depremzede çocukların okuması için kullanılacak"

Açıklamasını sürdüren Elles, "Türkiye, Fethiye bir cennet. Buranın havası çok güzel. Fethiye çok değerli bir yer. Tatil yapmak için burayı tercih edebilirler. Bu gelinliğin satışından elde edilen gelir ise depremzede çocukların okuması için kullanılacak. Bu da, projeyi anlamlı kılıyor. Depremin üstünden bir sene geçti. Acımız hala büyük. Derin üzüntüler içindeyiz" diye konuştu. - MUĞLA