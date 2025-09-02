Manifest grubuna Erzurum'dan 'kıyafet' vetosu

Türkiye'de son dönemde gençler arasında hızla popülerleşen Manifest grubu, Erzurum'da vermeyi planladığı konseri iptal etmek zorunda kaldı. Gerekçe ise belediyenin "kıyafetlerin şehre uygun olmadığı" yönündeki kararı oldu.

Altı genç kadından oluşan grup, 13 Haziran'da yayınladıkları Manifestival albümüyle müzik listelerine hızlı bir giriş yapmış, kısa sürede dijital platformlarda milyonlarca dinleyiciye ulaşmıştı. Albümün ardından Türkiye turnesine çıkan Manifest'in Erzurum ayağı ise beklenmedik şekilde iptal edildi.

KONSERE İZİN VERİLMEDİ

Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığına göre, grubun Erzurum'da sahne alabileceği tek alan olan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi için yapılan başvuru, Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildi. Ret gerekçesi olarak grup üyelerinin sahne kıyafetlerinin "fazla açık" bulunması ve şehre uygun görülmemesi gösterildi.

Kararın ardından Erzurum'daki müzikseverler büyük hayal kırıklığı yaşarken, sosyal medyada da "sanata sansür" tartışmaları alevlendi.