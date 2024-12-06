Üye Girişi
Haberler
Muhalifler, Şam öncesi son kale olan Humus'u da ele geçirdi

Esad'ın son kalesi de muhaliflerin eline geçti

 Erdoğan: Esad görüşme teklifimize olumlu yanıt vermedi, muhaliflerin hedefi Şam

"Esad görüşme teklifimizi kabul etmedi" diyen Erdoğan muhaliflerin hedefini açıkladı

 Salih Müslim'den HTŞ'ye diyalog çağrısı

Salih Müslim'den Suriye'yi adım adım ele geçiren örgüte çağrı
Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir hayatını kaybetti. Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış ve "En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bazencir hayatını kaybetti. Kırmızıgül, aylar önce annesinin Alzheimer olduğunu açıklamış, "En büyük gönül sızım. Sizi doğuran anne, bir gün geliyor çocuklaşıyor" ifadelerini kullanmıştı. Alzheimer hastası Faike Bezencir iki yıldır evinde tedavi görüyordu.

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü, annesi hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül 1998 yılında "Yıkılmadım" şarkısına çektiği klipte, annesi Faike Bazencir ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi hayatını kaybetti
Kaynak: Haberler.com / Magazin
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
img

Bankacılık devinden önemli Bitcoin ve kripto para açıklaması
img

Muhaliflerin korkusu Esad'a bunu da yaptırdı
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıX Y:

Başın sağolsun abi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Şehitkamil, Nizip 6-7 Aralık GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cuma hangi diziler var? 6 Aralık Cuma TV'de bu akşamki diziler Humus düştü mü? SON DAKİKA! 7 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Boğa, Başak, Balık burcu yorumu! 7 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 6 Aralık günün maçları nereden izlenir? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 6 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ALTIN KURU | 6 Aralık çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 7-8 Aralık hava sıcaklığı kaç derece olacak? Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? 6 Aralık ATV Müge Anlı canlı yayın bilgileri... Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman? Beşiktaş Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 6 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 6 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.