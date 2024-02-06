Mahsun Kırmızıgül, Prestij Meselesi filminden 112 milyon TL zarar etti

Senaryosu ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği kadrosunda Engin Hepileri, Eser Yenenler, Aslıhan Güner, Biran Damla Yılmaz, Nursel Köse, Şebnem Bozoklu, Melisa Döngel, Ali Sürmeli, Erkan Petekkaya, Defne Samyeli, Celil Nalçakan, Zafer Ergin ile Erdal Özyağcılar'ın başrolü paylaştığı Prestij Meselesi filmi 3 Şubat 2023'te vizyona girmişti. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından vizyondan kaldırılan filmi 2 Haziran'da yeniden seyirciyle buluştu. Kırmızıgül, 120 milyon TL yatırdığı filmden ciddi anlamda zarar etti.

PARA KAYBEDİNCE SAHNELERE DÖNDÜ

2020 yılında ev almayı planlayan Kırmızıgül, 120 milyon TL'sini Prestij Meselesi için harcadı. Deprem nedeniyle iki kez vizyona giren film 100 bin kişiyi geçemedi. 8 haftada 8 milyon kar eden Mahsun Kırmızıgül, 112 milyon zarara uğradı. Ekonomik olarak zorlanan Kırmızıgül, kaybından sonra sahnelere geri dönme kararı aldı.