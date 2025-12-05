Mahsun Kırmızıgül 5 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alıyor

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Mahsun Kırmızıgül, 5 Aralık Cuma akşamı İstanbul'un ünlü eğlence mekânlarından Günay Restaurant sahnesinde hayranlarıyla bir araya geliyor. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen gecede Kırmızıgül, sevilen eserlerini canlı performansıyla seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Günay Restaurant'ın sıcak atmosferi ve özenle hazırlanan menüsü eşliğinde gerçekleşecek bu özel etkinlik, hem müzik hem de lezzet dolu bir gece sunmayı hedefliyor. Organizasyon yetkilileri, etkinliğe gösterilen yoğun talep nedeniyle rezervasyonların sınırlı olduğuna dikkat çekerek müzikseverlere erken yer ayırtma çağrısında bulundu.

Etkinlik Bilgileri:

Yer: Günay Restaurant İstanbul

Tarih: 5 Aralık Cuma

Rezervasyon: 0212 230 3333 • 0532 443 3333

Mahsun Kırmızıgül'ün sahne alacağı bu özel gece, İstanbul'da eğlenceli ve müzik dolu bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.