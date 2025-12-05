Haberler

Mahsun Kırmızıgül 5 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alıyor

Mahsun Kırmızıgül 5 Aralık'ta Günay Restaurant İstanbul'da Sahne Alıyor
Mahsun Kırmızıgül, 5 Aralık Cuma akşamı Günay Restaurant İstanbul'da sevenleriyle buluşacak. Sanatçı, unutulmaz şarkıları ve etkileyici sahne performansıyla müzikseverlere özel bir gece vaat ediyor. Rezervasyonların sınırlı olduğu etkinlikte eğlence, lezzet ve müzik bir arada sunulacak.

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Mahsun Kırmızıgül, 5 Aralık Cuma akşamı İstanbul'un ünlü eğlence mekânlarından Günay Restaurant sahnesinde hayranlarıyla bir araya geliyor. Müzikseverlerin yoğun ilgi göstermesi beklenen gecede Kırmızıgül, sevilen eserlerini canlı performansıyla seslendirerek izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak.

Günay Restaurant'ın sıcak atmosferi ve özenle hazırlanan menüsü eşliğinde gerçekleşecek bu özel etkinlik, hem müzik hem de lezzet dolu bir gece sunmayı hedefliyor. Organizasyon yetkilileri, etkinliğe gösterilen yoğun talep nedeniyle rezervasyonların sınırlı olduğuna dikkat çekerek müzikseverlere erken yer ayırtma çağrısında bulundu.

Etkinlik Bilgileri:

  • Yer: Günay Restaurant İstanbul
  • Tarih: 5 Aralık Cuma
  • Rezervasyon: 0212 230 3333 • 0532 443 3333

Mahsun Kırmızıgül'ün sahne alacağı bu özel gece, İstanbul'da eğlenceli ve müzik dolu bir akşam geçirmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

Kamuda yönetici ve uzman personele 30 bin liralık seyyanen zam telifi geri çekildi

UEFA'dan Jhon Duran'a men

Pilates yaptığı anları kaydeden kadının başına en olmadık şey geldi

Bıçakla dehşet saçan 2 kız kardeş basın mensuplarına saldırdı

Akran zorbalığı 14 yaşındaki Murat'ın hayatını kararttı: Hareket edemiyor, konuşamıyor

UEFA'dan Jhon Duran'a men

Asena Keskinci yatak sahnesiyle gündemde

Ünlülere uyuşturucu operasyonu! Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltında

Dev bankadan çarpıcı dolar tahmini: 62 TL olacak

Ayrılık gerekçesi bomba! Sevgilisi, cinsiyet değiştiren Şanlıurfalı sözde fenomeni terk etti

Kazandığı parayı bayi ödeyememiş! Kendi maçına 4-0 bahis oynayan başkan da gözaltında

İlçeyi ayağa kaldıran 300 milyonluk vurgun! Mağdurlar adliyeye koştu

Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde 6 yıldız isim forma giyemeyecek

Ülkenin başkenti alarm sesleriyle yıkıldı! Gökdeleni dronla vurdular

