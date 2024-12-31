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Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! "Baban görmesin" yorumları yapılıyor

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Mahmut Tuncer'in şarkıcı kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımla dikkat çekti. Gizem Tuncer'in paylaştığı videonun altına "Aman baban görmesin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türküleriyle ve kendine has hareketleriyle geniş bir hayran kitlesine hitap eden Mahmut Tuncer, bu kez kızı Gizem Tuncer'in paylaştığı cesur video ile gündeme geldi.

"PARASIZ ADAM GEREKSİZ ADAMDIR"

Gizem Tuncer, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamayla gündeme gelmişti. Hayatında kimsenin olmadığı söyleyen Tuncer "Parasız adam gereksiz adamdır" demiş ve tepkilerin odağına oturmuştu.

Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım! 'Baban görmesin' yorumları yapılıyor

"MAHMUT TUNCER'İN KIZININ..."

Müzik ve oyunculuk eğitimi alan Gizem Tuncer, "Mahmut Tuncer'in kızının mutaassıp olmasını bekliyorlar ama ben değilim" şeklindeki çıkışıyla da çok konuşulmuştu.

Mahmut Tuncer'in kızından cesur paylaşım!
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıMGk:

Bu da kötü yola düşmüş Allah kurtarsın

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Haber YorumlarıGökhan Gülmez:

dikiş makinesi.

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Haber Yorumlarımüfeyir Kaplan:

fakir yapınca çiplak zengin yaparsa cesur

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Haber Yorumlarıhuseyin eskin:

Soyununca cesur mu olunuyor?

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıXeyati 2:

belki aileden terbiye görmemiş yoldan çıkmış.

Yorum Beğen24
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Haber YorumlarıCan Reno:

nerede cesur poz?

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Haber YorumlarıSUNSET null:

Mahmut abi, kızın doğru yolu bulmuş.. artık sana da uyum göstermek yakışır.

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Haber YorumlarıDoğrucu Davut:

Bu şarkıcı Türkücler bu fani hayatı ne için yaşıyorlar ? Yetiştirdiği evlatlara bakın, çıplak, kendini satan kadınlar gibi... tv deki çocuk oyuncularda 5-6 sene sonra soyunuyorlar cesur pozlar diye haberler yapılıyor, vallahi çok büyük lanetin altına gireriz bu gidişle...

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Haber YorumlarıGokhan Bilge:

Urfalı normal

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Haber YorumlarıZeynel Bereket:

bobid denniyo loo

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