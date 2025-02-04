Bakan Fidan'dan endişelendiren sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var

Tedirgin eden sözler: Savaşın yeniden başlama ihtimali var
DEM Partili Bakırhan: Öcalan tarihi bir çağrı yapacak, artık top Erdoğan'da

"Öcalan tarihi bir çağrı yapacak" deyip topu Erdoğan'a attılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversite öğrencilerinin maaşla çalışabileceği modelin detaylarını anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere istihdam müjdesi
Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor! Yüksek ücret ödeme devri sona erdi

Özel hastanelerde yeni dönem! Milyonlar rahat bir nefes alacak

Mahmut Tuncer'in acı günü: Annesinin vefat ettiğini duyurdu

Mahmut Tuncer'in acı günü: Annesinin vefat ettiğini duyurdu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, aldığı acı haberle yıkıldı. Annesinin vefat ettiğini duyuran Tuncer, cenaze detaylarını paylaştı.

Ünlü türkücü Mahmut T u ncer'in annesi Yüksel Özsoy, hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

63 yaşındaki usta sanatçı Mahmut Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

"Annemiz Yüksel Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız"

Tuncer daha sonra yaptığı paylaşımda ise annesi Yüksek Özsoy'un, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.

Mahmut Tuncer'in acı günü: Annesinin vefat ettiğini duyurdu

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
img

İstanbul'un yanı başında kar başladı! Görüş mesafesi düştü
img

Dünya Kick Boks Şampiyonu cami görevlisini yumruklayarak felç etti
img

Ünlülerin tefecisi dosyasından Seda Sayan çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çocukları bekleyen ölümcül tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satıyorlar

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Sosyal medyada 1500 TL'ye satılıyor
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame

Bir CHP'li belediye başkanının daha hapsi isteniyor
Ahmed El Şara'nın eşi ilk kez görüntülendi

Eşi ilk kez görüntülendi! İşte Suriye'nin yeni fırst lady'si
Canlı yayında skandal: Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı

Telefonla bağlanan kadın, kocasının fantezisinden dert yandı
Kadir Sağlam'a Gaziantep'te tepki! Lokantaya giremedi

Galatasaray maçı sonrası yemek yemeye gitti, neye uğradığını şaşırdı
Para kazandırarak gitti: Michy Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu

İşte yeni takımı ve Galatasaray'a kazandırdığı para

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.