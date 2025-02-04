Mahmut Tuncer'in acı günü: Annesinin vefat ettiğini duyurdu

Ünlü türkücü Mahmut T u ncer'in annesi Yüksel Özsoy, hayatını kaybetti. Anne acısıyla yıkılan ünlü isim, acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

63 yaşındaki usta sanatçı Mahmut Tuncer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"ANNEMİZ HAKKIN RAHMETİNE KAVUŞMUŞTUR"

"Annemiz Yüksel Özsoy hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazı bilgilerini paylaşacağız"

Tuncer daha sonra yaptığı paylaşımda ise annesi Yüksek Özsoy'un, çarşamba günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Ankara Karşıyaka Kabristan Camii'nden son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.