İsmail Hacıoğlu yerine TRT dizisine sürpriz başrol

Uyuşturucu madde soruşturması sonrası TRT 1'deki 'Cennetin Çocukları' dizisinden çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun yerine başrol için Alperen Duymaz'ın adı öne çıktı.

  • İsmail Hacıoğlu, TRT 1'de yayınlanan 'Cennetin Çocukları' dizisinin başrolünden uyuşturucu madde kullanımını itiraf etmesi sonrası çıkarıldı.
  • İsmail Hacıoğlu'nun çekimleri tamamlanan iki bölümde ekranda olacağı, diğer bölümler için yeni oyuncu arayışına girildi.
  • Snob Magazin'in haberine göre, dizinin yeni başrol oyuncusu olarak Alperen Duymaz'la anlaşıldığı iddia edildi.

Uyuşturucu madde soruşturması sonrası TRT 1'de yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisinin başrolünden çıkarılan İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelen isim merak ediliyor.

İSMAİL HACIOĞLU 2 BÖLÜM DAHA EKRANDA OLACAK

İsmail Hacıoğlu gözaltına alınmasının ardından yasaklı madde kullandığını itiraf etmesiyle birlikte TRT dizisi Cennetin Çocukları'ndan çıkarılmıştı. Fragmandan sahneleri silinen İsmail Hacıoğlu'nun çekimleri tamamlanan iki bölümde ekranda olacağı, diğer bölümler için yeni oyuncu arayışına girildiği açıklanmıştı.

ALPEREN DUYMAZ'LA ANLAŞMA YAPILDI İDDİASI

Başrol karakteri "İskender"i kimin canlandıracağı merak konusu olurken, kulislerde önemli bir isim gündeme geldi. Snob Magazin'in haberine göre, rol için Taner Ölmez'in de adı geçse de yapımın yeni İskender'i olarak Alperen Duymaz'la anlaşıldığı iddia edildi. Ancak söz konusu iddiaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Magazin kulisleri kaynıyor! İşte İsmail Hacıoğlu'nun yerine gelecek isimAlperen Duymaz

NE OLMUŞTU?

17 Şubat'ta uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hacıoğlu, dün savcılık tarafından serbest bırakılmıştı. Hacıoğlu ifadesinde, "Aktörlük mesleği gereği stresli dönemler geçirmem sebebiyle rahatlamak amacıyla bu maddeye yönelmiştim. Uyuşturucu maddenin kullanıldığı herhangi bir ortamda bulunmadım. Hiç kimseye uyuşturucu madde temin etmedim. Üzerime atılı suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum. Gözaltına alınmadan evvel bir dizi projesi sebebiyle Ayvalık ilçesinde bulunmaktaydım. Bu sebeple ikametimde bir miktar uyuşturucu madde bulunmaktaydı" demişti.

