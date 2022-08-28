Magazin camiası bu kaydı konuşacak! Cenk Eren, Ajda Pekkan'ı dudağından böyle öptü

Bodrum'da sahneye çıkan Cenk Eren kendi programı sonrası kulisinden ayrılarak sahne arkasına geçen ve sahneye çıkmaya hazırlanan Ajda Pekkan'a eşlik etti.

KENDİNE ÇEKEREK DUDAKLARINDAN ÖPTÜ

Seyirciler büyük bir merakla Ajda'nın sahne almasını beklerken, sahne arkasında Cenk Eren süperstarın yanına giderek önce "İyi Sahneler" dileğinde bulundu ve ardından onu kendine çekerek dudaklarından öptü.

MÜZİK ZİYAFETİ ÇEKTİRDİ

Kameralarıma yansıyan bu görüntüden sonra Ajda Pekkan sahneye çıktı ve her zamanki gibi alanı tıklım tıklım dolduran hayranlarına müthiş bir müzik ziyafeti çekti.