Magazin Bahane programında Dilan Polat'ın durumu tartışıldı

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programının gündeminde Dilan Polat ve ailesi vardı. Korumasının vurulması sonrası yeniden medyanın odağına oturan Polat hakkında "drama yaratıyor" eleştirileri dile getirilirken, sunucular bu sürecin psikolojik boyutuna da dikkat çekti. Programda Polat'ın adeta bir hedefe dönüştüğü ve neden bu kadar yıprandığı sorgulandı.

DİLAN POLAT TAKİPÇİLERİNİN SEMPATİSİNİ Mİ KAZANMAK İSTİYOR?

Programın konuk yorumcularından İlknur Özkuş, Dilan Polat'ın yaşadığı olayları stratejik biçimde kullandığını ima ederek "Dilan Polat, takipçilerine drama yaratmak zorundaydı. Takipçilerinin sempatisini kazanmak için" dedi. Bu yorum, Polat'ın yaşadığı olayların ardında sosyal medya etkileşimi beklentisi olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.

HAPİSHANE SÜRECİNDEN SONRA NEDEN BU KADAR YIPRANDI?

Hakan Solaker ise Dilan Polat'ın cezaevi sürecinde yaşadığı psikolojik çöküşe dikkat çekerek şunları söyledi: "Hapishane sürecinde 9,5 ay yattıysa aynı süre içerisinde Sıla, aynı şekilde Engin de yattı. Bunun kadar komaya girmediler." Solaker, Polat'ın tepkilerinin aşırı ve dramatik olduğunu savundu.

ARTIK ELEŞTİRMEK ZORLAŞTI: "ANNELİK YAPAMAYAN BİR KADIN VAR"

Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ise Polat'ın ruhsal durumunun eleştiriyi zorlaştırdığını belirtti: "Psikolojisi alt üst olmuş, annelik yapamayan bir kadın var. Bu tarz bir kadını eskiden olduğu kadar eleştirebilir misin?" Kalaycıoğlu, bu yorumuyla toplumsal hassasiyete de vurgu yaptı.

POLAT AİLESİ NEDEN HEDEFTE?

Hakan Solaker programın sonunda "Önemli en büyük soru bu: neden? Ben bunu bilmiyorum. Neden hedef olursun?" sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polat ailesine yönelik eleştirilerin ve saldırıların arkasında ne olduğu ise cevapsız kaldı.