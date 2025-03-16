Magazin Bahane masasından 'Kaynat Bakalım' yorumu: Kaynatacak en iyi üçlüyü bulmuşlar

Haberler.com'da Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker'in sunduğu Magazin Bahane programında, ünlü isimler Nükhet Duru, Nilgün Belgün ve Saba Tümer'in sahneye taşıdığı Kaynat Bakalım şovu gündeme geldi. Programda, bu üç ismin bir araya gelmesi ve şovun içeriği detaylıca yorumlandı.

"SANAT CAMİASININ ALTIN KIZLARI"

Hakan Solaker, üç ünlü ismin sahnede buluşmasını olumlu karşılarken, "Altın değer kazanınca bunlar ortaya çıktı. Sanat camiasının altın kızları bunlar. Kaynatacak en güzel üçlüyü bulmuşlar" diyerek şovun eğlenceli bir proje olduğunu belirtti.

"KADIN-ERKEK MUHABBETİNDEN SIKILMADIK MI?"

Gökay Kalaycıoğlu ise şovun içeriğini değerlendirirken, "Tamam, aldatıldınız, Nilgün, tamam anladık telesekreterle bastın, evlendin, boşandın... Biz artık bunları çok iyi biliyoruz. Kadın-erkek teması yerine başka bir şey mi yapsalardı?" diyerek içeriğin yenilikçi olmayabileceğine dikkat çekti.

"FLÖRTÖZLÜKLE KADINI AYNI CÜMLEDE KULLANMAMALIYIZ"

Solaker, "Nükhet Duru da Nilgün Belgün de çapkın kadın lafının en çok yakıştığı kadınlar" ifadesini kullanırken, Kalaycıoğlu ise bu tanımlamaya karşı çıkarak, "Kadınlar çok kıymetli, çapkınlıkla, flörtözlükle, çok eşlilikle kadın bedeninin aynı cümlede olmaması gerektiğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.