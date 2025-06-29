Magazin Bahane'de şaşırtan itiraf: Büyü büyü ile bozuluyor

Magazin Bahane'de şaşırtan itiraf: Büyü büyü ile bozuluyor
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Magazin Bahane'de şaşırtan itiraf: Büyü büyü ile bozuluyor
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Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, büyü, metafizik ve maneviyat konularını masaya yatırdı. Kalaycıoğlu, annesini kurtarmak için kapı kapı dolaştığını, büyünün etkisinden kurtulmak için farklı yollar denediğini anlattı.

Magazin Bahane programında bu hafta ekran başındakileri şaşırtan konular ele alındı. Üç harfliler, büyü bozma ritüelleri, metafizik hocalar ve ünlüler dünyasının manevi arayışları gündemdeydi. Gökay Kalaycıoğlu, kişisel deneyimlerini paylaşırken büyüye inananların ve çözüm arayanların yaşadığı risklere dikkat çekti.

"DENİZE ALTIN ATTIRIYORLARMIŞ"

Programda Gökay Kalaycıoğlu, bazı kişilerin denize altın atarak üç harflilere güç verdiğini iddia etti: "Üç Harfliler ondan maneviyat alıyormuş, güçleniyormuş, besleniyorlarmış." Bu ritüellerin insanları manevi açıdan nasıl etkilediğini sorguladı.

"BÜYÜ BÜYÜYLE BOZULUYOR"

Büyünün insan hayatına etkilerini tartışan Kalaycıoğlu, büyünün çözümü için tek yolun yine büyü olabileceğini savundu: "Bunca zamanın sonunda öğrendiğim tek bir şey var, büyü büyüyle bozuluyor." Bu sözler stüdyoda dikkat çeken anlardan biri oldu.

"ANNEMİ KURTARMAK İÇİN KAPI KAPI DOLAŞTIM"

Kalaycıoğlu, kişisel bir deneyimini paylaşarak, "Adam kendini saklıyor, adı bilinsin istemiyor. Görmediğim bir insana teslim oldum ve şifama kavuştum," dedi. Annesini kurtarmak için çaresizce çözüm aradığını anlattı.

"GERÇEKTEN HOCANIN DA FALCININ DA İYİSİ VAR"

Gökay Kalaycıoğlu, büyü bozma ve fal bakma konusunda iyi niyetli insanlarla kötü niyetli kişileri ayırt etmenin zorluğuna değindi: "Ama gerçekten hocanın da, falcının da hem kötüsü hem de sahtekârı var."

"BURAK ÖZÇİVİT ARINSIN İSTERİM"

Ünlü oyuncu Burak Özçivit'i de anarak sözlerine devam eden Kalaycıoğlu, "O ilme sahip olan gerçek insanları bulabilmek gerçekten o kadar kolay değil. Burak Özçivit arınsın isterim, şifasını bulsun," ifadelerini kullandı.

Magazin Bahane'de şaşırtan itiraf: Büyü büyü ile bozuluyor

Haberler.com / Şevval Çelik - Magazin
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