Magazin Bahane'de Gündem: Pınar Altuğ'un yaşı, yoga videosu ve Meltem rolü tartışıldı

GÖKAY KALAYCIOĞLU: PINAR ALTUĞ DEFALARCA YAŞI ÜZERİNDEN TERÖRİZE EDİLDİ

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Pınar Altuğ'un çok konuşulan yoga videosunu ve sonrasında eşi Yağmur Atacan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Kalaycıoğlu, " Pınar Altuğ defalarca yaşı üzerinden terörize edildi" sözleriyle oyuncunun sürekli hedef alınmasına tepki gösterdi.

Programda ayrıca, Pınar Altuğ'un hemcinsleri tarafından mı yoksa eşi Yağmur Atacan tarafından mı kıskanıldığı da tartışmaya açıldı. Solaker, "Eleştirim Yağmur'a, çünkü söylemleriyle Pınar'ı potaya itti" ifadelerini kullandı.

HAKAN SOLAKER: PINAR ALTUĞ'UN KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI MELTEM ROLÜ OLDU

Magazin Bahane'nin masaya yatırdığı bir diğer konu ise Pınar Altuğ'un oyunculuk kariyeriydi. Solaker, "Pınar Altuğ'un kariyerinde dönüm noktası Meltem rolü oldu" diyerek, oyuncunun özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla hafızalara kazındığını hatırlattı.

Altuğ'un güçlü ve dominant karakterine vurgu yapan Kalaycıoğlu ise, "Pınar Altuğ dominant bir kadın, masaya yumruğunu vurmayı bilir" ifadeleriyle ünlü oyuncunun kişiliğini öne çıkardı.