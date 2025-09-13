Haberler

Magazin Bahane'de Gündem: Pınar Altuğ'un yaşı, yoga videosu ve Meltem rolü tartışıldı

Magazin Bahane'de Gündem: Pınar Altuğ'un yaşı, yoga videosu ve Meltem rolü tartışıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Pınar Altuğ'un yoga videosu ve Yağmur Atacan'ın açıklamalarını masaya yatırdı. "Pınar Altuğ defalarca yaşı üzerinden terörize edildi" diyen Kalaycıoğlu, oyuncunun güçlü duruşuna dikkat çekti. Altuğ'un kariyerindeki dönüm noktasının ise Meltem rolü olduğu vurgulandı.

GÖKAY KALAYCIOĞLU: PINAR ALTUĞ DEFALARCA YAŞI ÜZERİNDEN TERÖRİZE EDİLDİ

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Pınar Altuğ'un çok konuşulan yoga videosunu ve sonrasında eşi Yağmur Atacan'ın açıklamalarını değerlendirdi. Kalaycıoğlu, " Pınar Altuğ defalarca yaşı üzerinden terörize edildi" sözleriyle oyuncunun sürekli hedef alınmasına tepki gösterdi.

Programda ayrıca, Pınar Altuğ'un hemcinsleri tarafından mı yoksa eşi Yağmur Atacan tarafından mı kıskanıldığı da tartışmaya açıldı. Solaker, "Eleştirim Yağmur'a, çünkü söylemleriyle Pınar'ı potaya itti" ifadelerini kullandı.

Magazin Bahane'de Gündem: Pınar Altuğ'un yaşı, yoga videosu ve Meltem rolü tartışıldı

HAKAN SOLAKER: PINAR ALTUĞ'UN KARİYERİNDE DÖNÜM NOKTASI MELTEM ROLÜ OLDU

Magazin Bahane'nin masaya yatırdığı bir diğer konu ise Pınar Altuğ'un oyunculuk kariyeriydi. Solaker, "Pınar Altuğ'un kariyerinde dönüm noktası Meltem rolü oldu" diyerek, oyuncunun özellikle Çocuklar Duymasın dizisindeki performansıyla hafızalara kazındığını hatırlattı.

Altuğ'un güçlü ve dominant karakterine vurgu yapan Kalaycıoğlu ise, "Pınar Altuğ dominant bir kadın, masaya yumruğunu vurmayı bilir" ifadeleriyle ünlü oyuncunun kişiliğini öne çıkardı.

Haberler.com / Dilşad Özcan - Magazin
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

TOGG'un yeni modeli yollarda! İlk teslimat Erdoğan'a yapıldı
Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda gözaltı kararı verilen isimler belli oldu! 9'u aranıyor

Bayrampaşa Belediyesine operasyon! İşte gözaltı kararı verilen isimler
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.