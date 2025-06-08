Magazin Bahane'de Coşkun Sabah'ın sert çıkışı değerlendirildi

Magazin Bahane'de Coşkun Sabah'ın sert çıkışı değerlendirildi
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Magazin Bahane'de Coşkun Sabah'ın sert çıkışı değerlendirildi
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Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, Coşkun Sabah'ın kendilerine yönelik sosyal medya hesabından yayınladığı videoyu gündeme taşıdı. Programda ayrıca, Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasında yaşanan aile içi gerilim de dikkat çekici başlıklardan biri oldu.

Magazin Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu ve Hakan Solaker, usta sanatçı Coşkun Sabah'ın kişisel Instagram hesabında yayınladığı ve program ekibine göndermeler içeren videoyu masaya yatırdı. Gündeme oturan bu çıkış, programda içerik ve üslup yönünden ayrıntılı biçimde ele alındı. Ayrıca, Özcan Deniz ve kardeşi Ercan Deniz arasında uzun süredir devam eden ailevi anlaşmazlık da programın öne çıkan konuları arasında yer aldı.

SOSYAL MEDYADAN GELEN VİDEO TEPKİSİ GÜNDEM YARATTI

Programda, Coşkun Sabah'ın yayınladığı videoda doğrudan isim vermeden yaptığı göndermelerin Magazin Bahane yorumcularına yönelik olduğu görüşü paylaşıldı. Videoda kullanılan sert ifadelerin, sanatçının yapılan eleştirileri kişisel olarak algıladığını gösterdiği ve bunun da profesyonel sınırları aşan bir tavır olduğu belirtildi.

ELEŞTİRİ VE TEPKİ ARASINDAKİ İNCE ÇİZGİ KONUŞULDU

Eleştirinin sanat ve medya dünyasının kaçınılmaz bir parçası olduğu hatırlatılarak, bu tarz sert çıkışların yapıcı iletişimi engelleyebileceği vurgulandı. Basının yorum hakkını kullanmasının, kişisel saldırı gibi algılanmaması gerektiği ifade edildi.

ÖZCAN DENİZ VE ERCAN DENİZ ARASINDAKİ GERİLİM DEĞERLENDİRİLDİ

Programda, Özcan Deniz ile kardeşi Ercan Deniz arasındaki aile içi sorunlar da değerlendirildi. Kardeşler arasında zamanla büyüyen mesafe ve kamuoyuna yansıyan kırgınlıkların, sanat dünyasında aile ilişkilerinin ne kadar hassas bir noktada durduğunu yeniden hatırlattığı belirtildi.

Haberler.com / Musa Kara - Magazin
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