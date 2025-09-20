Magazin Bahane'de Asena'nın sahneye dönüşü ve 8 yıllık evliliğin bitişi tartışıldı

"8 YILLIK EVLİLİK BİTTİ: ASENA ÇAKMAK VE HASAN DERE YOLLARINI AYIRDI"

Haberler.com ekranlarında yayınlanan Magazin Bahane'nin bu haftaki bölümünde Hakan Solaker ve Gökay Kalaycıoğlu, Asena Çakmak ve Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliğinin bitişini masaya yatırdı. Programda ayrılığın perde arkası, Asena'nın sahneye dönüş kararı ve kamuoyunda yarattığı yankılar detaylı şekilde tartışıldı.

"ASENA TEKRAR EN İYİ YAPTIĞI İŞE, DANSIN KRALİÇESİ OLARAK SAHNEYE DÖNÜŞ VAR"

Yıllar sonra sahnelere dönmeye hazırlanan Asena'nın "dansın kraliçesi" unvanıyla yeniden gündeme gelişi dikkat çekti. Asena'nın, "Artık oryantal olarak sahneye çıkmak istiyorum" sözleri üzerine ortaya atılan iddialar değerlendirildi. Programda ayrıca boşanmayı sadece dans kararına bağlamanın mümkün olmadığı vurgulanırken, Hasan Dere hakkındaki söylentilere rağmen Asena'nın gözünde "kahraman" olarak kaldığı ifade edildi.