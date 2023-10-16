Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Londra konserinde hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadı. Konserine geç başlayan ve sadece 4 şarkı söyleyen Madonna, bilet fiyatlarına ödenen paraların geri ödenmesi talepleriyle karşılaştı. Konser alanında uygulanan müzik saati sınırlaması da eleştirildi.

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'nın Londra konserinde kriz çıktı.

Celebration Turnesi kapsamında dün gece Londra'da sahne alan Madonna'nın hayranları, biletlere ortalama 1000 sterlin (34 bin TL) para ödedi.

Ancak 65 yaşındaki ünlü şarkıcı, O2 Arena'daki konserine geç başladı ve sadece 4 şarkı söyledi. Konserin şarkı listesindeki birçok hit şarkıyı dinleyemeyen hayranları, Madonna'nın gece 11'de sahneden inmesiyle büyük şok yaşadı.

Birçok kişi, tepkisini sosyal medyada paylaştı. Bazı hayranlar, konserin sonu olmadığını ve aniden bittiğini belirterek bilet paralarının geri ödenmesini istedi.

Bazı kişiler de konser alanında uygulanan müzik saati sınırlamasını eleştirerek Madonna'nın konsere çok geç kaldığına dikkat çekti.

Madonna'nın cumartesi günü verdiği konser de ses sistemindeki teknik sorunlar nedeniyle erken bitmiş, Madonna sahnede yaşanan sıkıntılar nedeniyle özür dilemişti.

Avrupa ve Amerika'yı kapsayan Celebration Turnesi'nin nisan ayına kadar sürmesi bekleniyor.