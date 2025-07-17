Mabel Matiz, Covid'e yakalandı

Mabel Matiz, Covid'e yakalandı
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Ünlü şarkıcı Mabel Matiz Covid-19'a yakalandı. Matiz, 17-18 Temmuz'da Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleştireceği konserlerin ertelendiğini açıkladı.

Covid 19'a yakalanan ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Harbiye'deki konserlerinin ertelendiğini açıkladı.

MABEL MATİZ, COVİD-19'A YAKALANDI

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz'den hayranlarını üzen bir haber geldi. Mabel Matiz Covid-19'a yakalandığını açıkladı. Matiz, "Covid'e bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu" sebebiyle Harviye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserlerinin ertelendiğini duyurdu.

HARBİYE'DEKİ KONSERLERİ ERTELENDİ

Matiz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "17-18 Temmuz tarihlerinde Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde gerçekleşmesi planlanan ve tüm biletleri tükenen konserlerimizi, geçirmekte olduğum Covid ve buna bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle üzülerek ertelemek durumunda olduğumu bildirmek isterim.

Son dakikaya kadar sizlerle buluşmak adına tedaviye devam edilmesine rağmen, doktorlar ve ekibimle, tam anlamıyla İyileşmek için biraz daha zamana ihtiyacım olduğuna kanaat getirdik. Sahneye çıkıp sizlere hak ettiğiniz o konseri yaşatabilecek durumda olamadığım için çok üzgünüm.

Sizlere daha sağlıklı bir konser sunmak adına bu iki konseri iptal etmiyor, affınıza sığınarak ileri bir tarihe erteliyoruz. Yeni tarihlerin bilgisi netleştiği gibi de yine buradan duyuruyor olacağım. En içten özür ve sevgilerimle, Mabel."

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısuskun çocuk null:

covid mi kaldı :)

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