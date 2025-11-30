Haberler

Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı
Güncelleme:
Ünlü rapçi Lvbel C5'in Ülker Sports Arena'da gerçekleşen konserinde talihsiz bir olay yaşandı. Alev atan makinelerin üzerine çıkan gencin pantolonu bir anda yanmaya başlarken, görevliler hızlıca müdahale ederek genci kurtarmayı başardı. Konserde yaşanan kabus dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

  • Lvbel C5 konserinde bir gencin pantolonu alev makinesine çıkması sonucu tutuştu.
  • Sahne güvenlik ekibi alevi söndürerek genci kurtardı.
  • Gencin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ünlü rapçi Lvbel C5, Ülker Sports Arena'da düzenlenen konserinde binlerce hayranıyla buluştu. Konser coşkusu devam ederken sahne önünde beklenmedik bir olay yaşandı. Alev efektleri için kullanılan makinelerin üzerine çıkan genç, birkaç saniye içinde alevlerin arasında kaldı.

Gencin dengesini kaybederek alev makinesinin tam üstüne çıkmasıyla birlikte pantolonu aniden tutuştu. Çevredeki seyirciler büyük bir panikle durumu fark ederken, sahne güvenlik ekibi hızla harekete geçti. Görevliler, alevi kısa sürede söndürmeyi başararak genci daha büyük bir tehlikeden kurtardı.

GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yaşanan olayın ardından gencin konser alanından güvenli bir noktaya alındığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin durumunun iyi olduğu belirtildi. Organizasyon yetkilileri, sahne ekipmanlarının etrafında güvenlik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

Erdem Aksoy
Haberler.com - Magazin
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

yüzlerce kişinin olduğu alanda alevlerle atrakyasyon yapmanın alemi ne adam gibi konserini ver çek git

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumları.....:

Keşke orada ki bütün çapulcular yanıp kül olsaydı.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
