Lvbel C5 konserinde talihsiz kaza! Pantolonu bir anda alev aldı

Ünlü rapçi Lvbel C5, Ülker Sports Arena'da düzenlenen konserinde binlerce hayranıyla buluştu. Konser coşkusu devam ederken sahne önünde beklenmedik bir olay yaşandı. Alev efektleri için kullanılan makinelerin üzerine çıkan genç, birkaç saniye içinde alevlerin arasında kaldı.

Gencin dengesini kaybederek alev makinesinin tam üstüne çıkmasıyla birlikte pantolonu aniden tutuştu. Çevredeki seyirciler büyük bir panikle durumu fark ederken, sahne güvenlik ekibi hızla harekete geçti. Görevliler, alevi kısa sürede söndürmeyi başararak genci daha büyük bir tehlikeden kurtardı.

GÖREVLİLERİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yaşanan olayın ardından gencin konser alanından güvenli bir noktaya alındığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin durumunun iyi olduğu belirtildi. Organizasyon yetkilileri, sahne ekipmanlarının etrafında güvenlik kurallarına uyulmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.