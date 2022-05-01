Londra'da Tiyatro Açıyor

Ekranların ve sahnelerin sevilen oyuncusu Emre Kınay, önceki dün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Kendisinin de sahibi olduğu Duru Tiyatro'da toplantı gerçekleştiren Emre Kınay, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Londra'da yeni bir şube açacağını dile getiren Kınay "Hayırlısıyla şimdi Londra'ya Duru Tiyatro'yu açma girişimindeyiz. Sonra da Berlin olarak düşünüyoruz. Orada da Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz oyunlar İngilizce olarak sergilenecek. Amacımız orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türk Edebiyatı'ndan esinlendiğimiz oyunları sergilemek ve oyunculuk dersleri verip yeni bir oyuncu kadrosu geliştirmek istiyoruz. Burada da eğlencelerimiz performanslarımız ve oyunlarımız tam gaz devam ediyor" dedi.

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