Londra'da Tiyatro Açıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Londra'da Tiyatro Açıyor

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Londra'da Tiyatro Açıyor

Emre Kınay, sahibi olduğu Duru Tiyatro'yu Londra'da ardından da Berlin'de açacak. Ünlü oyuncu, "Amacımız orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türk Edebiyatı'ndan esinlendiğimiz oyunları sergilemek ve oyunculuk dersleri verip yeni bir oyuncu kadrosu geliştirmek istiyoruz" dedi.

Ekranların ve sahnelerin sevilen oyuncusu Emre Kınay, önceki dün Watergarden İstanbul'da objektiflere yansıdı. Kendisinin de sahibi olduğu Duru Tiyatro'da toplantı gerçekleştiren Emre Kınay, gazetecilere poz vermeyi ihmal etmedi.

Londra'da yeni bir şube açacağını dile getiren Kınay "Hayırlısıyla şimdi Londra'ya Duru Tiyatro'yu açma girişimindeyiz. Sonra da Berlin olarak düşünüyoruz. Orada da Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz oyunlar İngilizce olarak sergilenecek. Amacımız orada yaşayan gurbetçi vatandaşlarımıza Türk Edebiyatı'ndan esinlendiğimiz oyunları sergilemek ve oyunculuk dersleri verip yeni bir oyuncu kadrosu geliştirmek istiyoruz. Burada da eğlencelerimiz performanslarımız ve oyunlarımız tam gaz devam ediyor" dedi.

Snob Magazin / Magazin

Emre Kınay, Tiyatro, oyunlar, Londra, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title