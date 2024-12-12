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Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı

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"Leyla" dizisinde son haftalarda hikayede yer almayan ve bir anda jenerikten ismi silinen Gamze Karaduman'ın sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Bu nedenle Karaduman'ın hayat verdiği "Ferda" karakterini başka bir oyuncunun canlandırmasına karar verildi.

Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan fenomen dizi "Leyla"da Mali'nin (Yiğit Kirazcı) eşi, Tufo'nun (Halil İbrahim Ceyhan) kız kardeşi "Ferda" rolüne hayat veren Gamze Karaduman'ın dizideki akıbeti belli oldu.

DİZİDEN AYRILMA NEDENİ BELLİ OLDU

Son haftalarda hikayede yer almayan ve dizinin jeneriğinden aniden ismi silinen Karaduman'ın diziden ayrılma nedeni merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; "Ömer" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve "Leyla"da yıldızını parlatan ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Karaduman'ın yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden çekildiği öğrenildi.

Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı

"FERDA"YI BAŞKA OYUNCU CANLANDIRACAK

Karaduman'ın dizide hayat verdiği "Ferda" karakterinin başka bir oyuncu tarafından canlandıracağı belirtildi. Ferda rolünü oynayacak yeni oyuncu henüz belli değil.

Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı
Haberler.com / Çağla Taşçı - Magazin
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