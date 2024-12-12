Leyla'nın 'Ferda'sının diziden bir anda ayrılmasının sebebi ortaya çıktı

Çarşamba akşamları izleyicilerle buluşan fenomen dizi "Leyla"da Mali'nin (Yiğit Kirazcı) eşi, Tufo'nun (Halil İbrahim Ceyhan) kız kardeşi "Ferda" rolüne hayat veren Gamze Karaduman'ın dizideki akıbeti belli oldu.

DİZİDEN AYRILMA NEDENİ BELLİ OLDU

Son haftalarda hikayede yer almayan ve dizinin jeneriğinden aniden ismi silinen Karaduman'ın diziden ayrılma nedeni merak konusu oldu. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre; "Ömer" dizisindeki performansıyla büyük beğeni toplayan ve "Leyla"da yıldızını parlatan ünlü oyuncunun sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrıldığı ortaya çıktı. Karaduman'ın yapım şirketiyle karşılıklı anlaşarak projeden çekildiği öğrenildi.

"FERDA"YI BAŞKA OYUNCU CANLANDIRACAK

Karaduman'ın dizide hayat verdiği "Ferda" karakterinin başka bir oyuncu tarafından canlandıracağı belirtildi. Ferda rolünü oynayacak yeni oyuncu henüz belli değil.