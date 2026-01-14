Haberler

Filistinli 3 kardeşten oluşan 'Le Trio Joubran' müzik grubu Bursa'da konser verdi

Filistinli müzik grubu Le Trio Joubran, Bursa'da sahne alarak geleneksel Filistin müziğini müzikseverlerle buluşturdu. Grup, Filistin'in kültürel mirasını ve direniş ruhunu müzikleriyle yansıttı.

FİLİSTİNLİ Samir, Wissam ve Adnan Joubran isimli 3 kardeşin kurduğu müzik gurubu 'Le Trio Joubran', Bursa'da müzikseverlerle buluştu.

Filistinli ud virtüözleri Samir, Wissam ve Adnan Joubran kardeşlerden oluşan Le Trio Joubran grubu, müziğiyle Filistin'in kültürel mirasını, tarihini ve direniş ruhunu sahneye taşıyor. Geleneksel Filistin müziğini ustalıkla icra eden grup, dört nesildir süregelen köklü bir ud geleneğine sahip bir ailenin temsilcileri arasında yer alıyor. Türkiye konserleri kapsamında 10 Ocak'ta İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde sahne alan Le Trio Joubran, turnesine devam etti. Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde verdikleri konserde müzikseverlerle buluşan grup, geleneksel Filistin müziğinden oluşan eserleriyle dinleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
