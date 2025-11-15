Lady Gaga gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı

Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, 2018 yapımı "A Star Is Born" (Bir Yıldız Doğuyor) filminin çekimleri sırasında ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığını açıkladı. Rolling Stone'a konuşan Gaga, o dönem duygu durum bozukluğu için lityum kullandığını ve filmin ardından psychotic break (psikotik kırılma) yaşadığını söyledi.

"KIZ KARDEŞİM 'SENİ ARTIK GÖREMİYORUM' DEDİ"

Hem başrolünü üstlendiği hem de "Shallow" gibi Oscar ödüllü şarkıları seslendirdiği filmin çekim sürecinin, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birine denk geldiğini belirten Lady Gaga, o günleri şöyle anlattı, "Bir gün kız kardeşim bana 'Artık ablamı göremiyorum' dedi. O an turu iptal ettim. Psikiyatrik destek almak için hastaneye gittim. Tamamen çökmüştüm. Çok korkutucuydu." Gaga, yaşadığı krizin ne kadar derin olduğunu şu sözlerle ifade etti, "Bir dönem asla iyileşemeyeceğimi düşündüm. Hayatta olduğum için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum."