Lady Gaga gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı

Lady Gaga gizlediği sağlık sorununu ilk kez açıkladı
Güncelleme:
Lady Gaga, "A Star Is Born" çekimleri sırasında duygu durum bozukluğu nedeniyle lityum kullandığını ve filmin ardından psikotik kırılma yaşadığını açıkladı. Ünlü yıldız, "Bir gün tamamen çöktüm… Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum" sözleriyle yaşadığı krizi anlattı.

Dünyaca ünlü yıldız Lady Gaga, 2018 yapımı "A Star Is Born" (Bir Yıldız Doğuyor) filminin çekimleri sırasında ciddi bir ruh sağlığı krizi yaşadığını açıkladı. Rolling Stone'a konuşan Gaga, o dönem duygu durum bozukluğu için lityum kullandığını ve filmin ardından psychotic break (psikotik kırılma) yaşadığını söyledi.

Lady Gaga'nın gizlediği sağlık sorununu açıkladı: Tamamen çökmüştüm

"KIZ KARDEŞİM 'SENİ ARTIK GÖREMİYORUM' DEDİ"

Hem başrolünü üstlendiği hem de "Shallow" gibi Oscar ödüllü şarkıları seslendirdiği filmin çekim sürecinin, kariyerinin en yoğun dönemlerinden birine denk geldiğini belirten Lady Gaga, o günleri şöyle anlattı, "Bir gün kız kardeşim bana 'Artık ablamı göremiyorum' dedi. O an turu iptal ettim. Psikiyatrik destek almak için hastaneye gittim. Tamamen çökmüştüm. Çok korkutucuydu." Gaga, yaşadığı krizin ne kadar derin olduğunu şu sözlerle ifade etti, "Bir dönem asla iyileşemeyeceğimi düşündüm. Hayatta olduğum için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum."

