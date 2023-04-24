Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Aile dizisine transfer oldu

Show TV'nin ilgiyle izlenen yapımlarından biri olan Aile dizisinin kadrosuna Kurtlar Vadisi dizisi ile hafızalara kazınan Musa Uzunlar katılıyor.

Serenay Sarıkaya, Kıvanç Tatlıtuğ, Nejat İşler, Yüsra Geyik gibi isimlerin rol aldığı Aile dizisine Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı İskender Büyük karakteri ile adından söz ettiren Musa Uzunlar dahil oluyor.

KONSERVETUVAR MEZUNU

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu olan Uzunlar'ın rol aldığı yapımlar arasında Fatmagül'ün Suçu Ne, Şubat, Poyraz Karayel, Bir Annenin Günahı ve Hayatımın Şansı da bulunuyor.

EN SON NETFLİX DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI

64 yaşındaki ünlü isim en son Netflix'te yayınlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisinin oyuncuları arasında yer aldı.