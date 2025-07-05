Kuralsız Sokaklar: Türkiye'nin Kültürel Etkisi Dünyaya Yayılıyor

Kuralsız Sokaklar: Türkiye'nin Kültürel Etkisi Dünyaya Yayılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KANAL D'nin Kuralsız Sokaklar programı, farklı coğrafyalardaki insanların Türkiye'ye dair deneyimlerini ve Türk dizilerinin uluslararası etkisini gözler önüne seriyor. Mısır, Rusya ve Kolombiya'da yapılan sohbetlerde Türk kültürünün izleri dikkat çekiyor.

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicileri bilinmeyene doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarırken, Türkiye'nin kültürel etkisini de gözler önüne seriyor. İkinci bölümde rotasını Mısır, Rusya ve Kolombiya'ya çeviren programda, sokakların hikayesi kadar sokaklardaki insanların Türkiye'ye dair söyledikleri dikkat çekti. Kimi için bir yaz tatilinin adı kimi içinse bir dizi karakteriyle kurulan bağın coğrafyası oldu Türkiye.

ADALI KADIN BİNBİR GECE HAYRANI ÇIKTI

Mert Öztürk'ün dünyanın en yoğun nüfuslu adası Kolombiya'daki Santa Cruz Del Islote'ta yerel halkla yaptığı sohbette konu Türk dizilerine geldi. Hiçliğin ortasındaki küçücük adada yaşayan kadının, yayınlandığı döneme damga vuran Kanal D'nin kült dizilerinden Binbir Gece'yi izliyor olması hem Öztürk'ü hem de izleyenleri şaşırttı.

MOSKOVA'DA TARKAN SOHBETİ

Rusya'nın başkenti Moskova'nın gece hayatıyla ünlü Patriki Caddesi'ndeki sohbette Türkiye yine başroldeydi. Tatil için Türkiye'ye gelen; Antalya, Alanya ve Marmaris'e hayran kalan Rus kadınlar, Tarkan'ın Dudu Dudu şarkısını söyleyerek Megastar'ın ününün sınırlarını aştığını ortaya koydu. Caddenin bir başka köşesinde sohbetin konusu bu kez Türkiye'nin cennet köşeleri ve Türk insanının sıcaklığıydı.

Dünyanın en tehlikeli sokaklarını, sıra dışı hayatları ekrana taşımanın ötesinde Türkiye'nin kültürel etkisini de izleyicilerle buluşturan Kuralsız Sokaklar, Mert Öztürk'ün sunumuyla her pazar saat 20.00'de Kanal D'de.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar gözaltına alındı
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı

CHP'nin 47 yıl sonra kazandığı ilde belediye başkanı gözaltında
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Günler sonra ortaya çıktı! İşte Bakan Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj

İşte Fidan konuşurken MKYK üyelerinin telefonlarına giden mesaj
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya'da sıcaklar 40 dereceye ulaştı, tarlalar halıyla kaplandı

Turistler akın ediyor! Sıcaklık 40 dereceye ulaştı, tarlalar kaplandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.