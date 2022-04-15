Kuliste Sürpriz! Sevgilisi Bakın Ne Yaptı...

Oyuncu Aslı Enver, rol aldığı 'Sırça' oyunu ile tiyatroseverlerin karşısına çıktı. Enver'i bir süredir aşk yaşadığı ve evlilik hazırlığı yaptığı konuşulan Önder Öztarhan en ön sıradan annesi ile birlikte izledi.

ÖNDER ÖZTARHAN'DEN 'GÜL' JESTİ

Oyun sonrası Enver'i kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan, yanında getirdiği beyaz gülleri sevgilisine takdim etti.

MUTLULUĞU YÜZÜNE YANSIDI

Gece sonunda elinde güllerle kameralara yansıyan Aslı Enver, keyifli halleriyle dikkat çekti. Mutluluğu yüzüne yansıyan oyuncu, kendisini kulisinde ziyaret eden Önder Öztarhan ve annesinin oyunu beğendiklerini söyledi.

"SARI VE KIRMIZI GÜLLERİ SEVERİM"

Enver, elindeki beyaz güllere atıfta bulunarak "En sevdiğiniz gül beyaz gül müdür?" diye soru yönelten muhabirlere "Sarı ve kırmızı gül" diye cevap verdi.

"İLİŞKİMİZ YOLUNDA"

Geçtiğimiz günlerde müstakbel kayınvalidesi ile buluşması hatırlatılan güzel oyuncu, "İlişkimiz yolunda arkadaşlar" demekle yetindi.

ASLI ENVER KİMDİR?

Güzel oyuncu Aslı Enver, 10 Mayıs 1984 tarihinde Kıbrıs Türkü bir baba ile eğitim için Türkiye'den Londra'ya giden bir annenin ikinci çocuğu olarak Londra'da doğdu. Enver, 12 yaşına kadar Lonra'da yaşadıktan sonra ailesi ile birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.

Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuduktan sonra sonra Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun olmuştur. Kariyerine TRT'de yayınlanan sitcomda iki dakikalık bir rol ile başlamıştır. Daha sonra Hayat Bilgisi adlı dizide oynadıktan sonra Ayna adlı kısa filmde rol almıştır. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Kavak Yelleri'nde Mine Ergün karakterine hayat veren Enver, Suskunlar adlı dizide Ahu karakterini canlandırmıştır.

2013 yılında Kayıp dizisinde Özlem Albayrak karakterini oynadıktan sonra, Bana Artık Hicran de ve İstanbullu Gelin dizilerinde başrol oynamıştır. Son olarak Babil dizisinin kadrosunda yer aldı. Bir süredir 'Sırça' adlı oyun ile tiyatro sahnesinde boy gösteriyor.

ASLI ENVER'İN ÖZEL HAYATI

2012 senesinde Birkan Sokullu ile evlenmiş 2015 Ağustos ayında ise avukatı aracılığıyla boşandığını duyurmuştur. 2016 yılından 2019 yılına kadar Murat Boz ile sevgililerdi. Enver, şu sıralar iş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşıyor.