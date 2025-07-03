Hadise tarzını yeniledi, sahneye cesur kostümüyle çıktı
Konser maratonuna hız kesmeden devam eden Hadise, kuliste siyah perukla verdiği poz ve cesur elbisesiyle gündeme damga vurdu. Yeni tarzı sosyal medyada fırtına estirdi.
Pop müziğin enerjik ismi Hadise, sahne performanslarının yanı sıra tarzıyla da konuşulmaya devam ediyor. Son dönemde aralıksız konser maratonuna devam eden başarılı sanatçı, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla gündemdeki yerini koruyor.
SİYAH PERUKLU SÜRPRİZ
Kulis hazırlıkları sırasında çekilen yeni bir fotoğrafıyla dikkat çeken Hadise, bu kez bambaşka bir imajla takipçilerinin karşısına çıktı. Siyah ve kısa kesimli bir perukla poz veren sanatçı, alışılmışın dışında bir tarz sergileyerek hayranlarını şaşırttı.
DEKOLTELİ ELBİSESİ OLAY YARATTI
Sadece saç değişikliğiyle değil, aynı zamanda derin dekolteli kıyafetiyle de sosyal medyada geniş yankı uyandıran Hadise, tarzıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.