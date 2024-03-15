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Kül Masalı'nın dördüncü bölümünde gerilim artıyor

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Arat'ın karısının ortaya çıkmasıyla Özge'nin evden ayrılmak istemesi, Neveser'in acımasız planı ve Jale'nin alıkonulmasıyla yaşanan olaylar Kül Masalı'nın dördüncü bölümünde gerilimi yükseltiyor.

Kül Masalı'nın dördüncü bölüm özeti ise şöyle;

Arat'ın öldü bilinen karısı Jale'nin ortaya çıkmasıyla Özge evde yeri olmadığını düşünerek gitmek ister. Fakat karısının hamile olduğunu öğrenen ve onu çok seven Arat buna asla izin vermeyecektir.

Neveser ise, Özge'yi iyice köşeye sıkıştıracak acımasız plan yapar. Beklenmedik bir olay Özge ve Jale arasındaki gerilimin artmasına sebep olur. İki kadının da kendi açılarından haklı olduğu durum şaşırtıcı gelişmelere gebedir.

Jale'nin dönüşü Arat'ın bastırmaya çalıştığı öfkesinin ortaya çıkmasına sebep olur. Özge Arat'ın hiç bilmediği yönlerini keşfetmeye başlamıştır. Jale'nin alıkonduğu mekan üzerinden soruşturmasını derinleştiren Baş komiser Cemil sürpriz bir isme ulaşır.

Dışardan bakıldığında zenginliğiyle göz kamaştıran Giraylı hanesinde hiçbir şey göründüğü gibi değildir. ve en nihayetinde sırlarla dolu bu ailenin hayatında tesadüflere yer olmadığı gerçeği ile sarsıcı bir şekilde yüzleşiriz.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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