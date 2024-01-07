Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 8. bölümünde neler olacak:

Dağın Efendisi'nin kurduğu tuzağa düşen Selahaddin, İzzeddin'in cesedi başında Nusreddin'e yakalanmıştır. Sultan Nureddin ise Böriler'le kılıç kılıca gelmişken hiç beklenmedik bir şekilde Dağın Efendisi "Raşidüddin Sinan" kimliğiyle çıkagelmiştir.

Selahaddin tutuklanıp yargılanmak üzere saraya götürülürken Nusreddin'in elinden kaçar ve kendisi üzerinden devlete kurulan oyunu bozmak için Reyhani'nin peşine düşer. Her ne pahasına olursa olsun gerçekleri açığa çıkarmadan dönmeyecektir.

Sultan Nureddin ise Böriler'in daha fazla durulmayacağını biliyordur. Kardeş kanı dökmemek için herkesi şok eden bir karar alır ve İsmet Hatun'u esir olarak alıp saraya götürür.

Sultan Nureddin'in birlik için yaptığı bu hareket başta Melike Hatun olmak üzere bütün sarayı allak bullak edecektir.

Haçlılar, Böriler, Nusreddin ve Haşhaşiler tarafından sıkı bir takibe tabi tutulan Selahaddin yoluna kurulan tuzakları bir bir aşıp Reyhani'ye ulaşarak kendisini aklayabilecek midir?

Sultan Nureddin'in zorla saraya getirdiği İsmet, Böriler'le savaşı durdurmaya yetecek midir? Nusreddin, Reyhani'nin yakalanması tehlikesine karşı bütün devleti kökünden sarsacak sırrı açacak mıdır?