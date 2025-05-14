Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan evlilik yolunda ilk adımı attı

Geçtiğimiz yaz aşklarını kamuoyuyla paylaşan ünlü oyuncular Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Çift, yaklaşık dokuz aydır süren birlikteliklerinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. Kubilay Aka, sevgilisi için özel bir gece organize ederek sürpriz bir evlilik teklifinde bulundu. Romantik anların yaşandığı bu özel gecede Hafsanur Sancaktutan, Aka'nın teklifine "evet" yanıtını verdi.

İkiliye yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, mutlu çift şimdilik bu güzel haberi sadece aileleri ve yakın çevreleriyle paylaştı. Hayranlarının merakla takip ettiği çiftin, önümüzdeki dönemde nikâh tarihine ilişkin detayları da paylaşması bekleniyor. Aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Sancaktutan ve Aka, evlilik yolundaki bu adımlarıyla magazin gündeminin üst sıralarına şimdiden yerleşti.

EVLİLİK TEKLFİNİN SİNYALİNİ HAFTALAR ÖNCE VERMİŞ

Oyuncu Kubilay Aka, geçtiğimiz haftalarda konuk olduğu İbrahim Selim'in programında verdiği esprili bir yanıtla izleyicileri hem güldürmüş hem de şaşırtmıştı. Program boyunca zaman zaman özel hayatına da değinen Aka, sevgilisi Hafsanur Sancaktutan hakkında yöneltilen bir soruya verdiği cevapla adeta evlilik teklifinin sinyalini vermişti. İbrahim Selim'in, "Hafsanur'un bir özelliğini değiştirecek olsan, hangisini değiştirirdin?" sorusuna Aka, gülerek "Soyadını" yanıtını verdi. Esprili ifadeler stüdyoda kahkahalara neden olurken, ekran başındaki izleyiciler arasında da tebessümle karşılandı.